En el marco de un nuevo partido por la Serie Colombia 2025, Universitario y Once Caldas se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO en un duelo que además será parte de la presentación del equipo colombiano ante su gente. Para seguir la transmisión completa de este partido debes conectarte a la señal de ESPN a través de su plataforma de streaming de DISNEY PLUS, disponible en su plataforma de paga para dispositivos móviles, PC o TV. En caso no cuentes con este servicio puedes seguir todas las incidencias por la web de Depor. Este evento tendrá como hora de inicio las 08:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Palogrande de Manizales. Los cremas quieren mantener su invicto en tierras colombianas, antes del gran primer reto ante su gente: la Noche Crema ante la selección de Panamá.

Cremas quieren mantener su invicto en Colombia.