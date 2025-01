Siguiendo la programación de la Serie Colombia 2025, Universitario de Deportes vs Junior de Barranquilla se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO, como parte de su pretemporada que incluye amistosos internacionales. Para seguir la transmisión completa de este partido debes conectarte a la señal de ESPN por su plataforma de streaming de DISNEY PLUS, disponible en su plataforma de paga para dispositivos móviles, PC o TV. Este evento está pactado para las 06:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Universitario llega con el galardón de ser el vigente campeón del fútbol peruano, mientras que Junior no logró mantener una buena campaña en el 2025, ha renovado su plantilla casi en su totalidad y apuesta por nombres de jerarquía.

VIDEO RECOMENDADO

Universitario quiere cumplir un buen papel en la Serie Colombia. (Video: Universitario)