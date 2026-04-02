El clásico ya se empieza a jugar y por primera vez, será transmitido desde el Estadio Monumental en L1MAX, con Universitario de Deportes como local. A pocos días del esperado duelo, que se disputará este sábado 4 de abril, la previa del canal oficial de la Liga 1 se enciende con un reencuentro que no pasa desapercibido, protagonizado por quienes saben lo que es vivir el clásico al límite.

Es así que, José Luis “El Puma” Carranza y Juan Jayo, dos símbolos emblemáticos de Universitario de Deportes y Alianza, vuelven a coincidir en un cara a cara que mezcla historia, orgullo y mucha memoria futbolera. Durante años defendieron camisetas opuestas y protagonizaron clásicos intensos; hoy, se reencuentran desde otro lugar, pero con la misma pasión que los convirtió en referentes.

Pero este cruce no es casual. Ambos son las caras de la nueva campaña de L1MAX, “Todo cambia, menos la forma de vivir el clásico”, una serie de spots que pone el foco en lo que realmente significa este partido para el hincha. Lejos del estadio, el “Puma” y el “Pulpo” se encuentran en situaciones cotidianas: en el mercado, en la calle, en el bar, que reflejan todo lo que forma parte del clásico.

Un cara a cara que sigue en pantalla

El partido se juega el sábado, pero el clásico se vive desde mucho antes. El miércoles 1 de abril a las 12:30 p. m. el Puma y el Pulpo se sentarán frente a frente en una edición especial de “Hablemos de MAX” en L1MAX. Anécdotas, momentos picantes y lectura del clásico: una conversación que promete calentar aún más la previa.

¿Qué tiene preparado L1MAX para los hinchas?

Para este “clásico de clásicos”, entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, L1MAX marcará un hito al llevar, por primera vez, la transmisión desde el Estadio Monumental con Universitario como local, ofreciendo una cobertura integral sin precedentes.

La señal iniciará a las 5:45 p.m. con más de dos horas de previa que incluirán contenido exclusivo y análisis en vivo, para que los hinchas empiecen a vivir el partido desde mucho antes del pitazo inicial.

Una vez que inicie el encuentro, se contará con un despliegue técnico de más de 20 cámaras, ofreciendo una experiencia de transmisión más completa. Además, en la señal de L1 se contará con el especial de reacciones, con la participación de Juan Luis Morales, Kevin Pacheco, Juana Acevedo y Darynka Zumaeta. En total, la cobertura superará las 6 horas, acompañando a los hinchas antes, durante y después del partido.

Es así que, la estrategia multiplataforma de L1MAX se consolida con una cobertura integral del campeonato en la que todos los partidos y todos los equipos se disfrutan en todo el país en vivo en L1MAX a través de todos los cableoperadores y en L1MAX.com.