Erick Delgado fue presentado como el nuevo refuerzo de la Universidad San Martín . El arquero dijo que llega a brindar su experiencia a un equipo bien organizado y con muchos jugadores jóvenes.

"Primera vez que me toca estar en un grupo con tantos chicos y es una situación extraña, estuve hasta ansioso parecía un chiquillo más. Me dieron la bienvenida pero nadie se atrevió a 'apanarme' o golpearme, no es miedo es respeto y eso es normal. Dentro del grupo trato de ser un buen líder", dijo en Gol Perú.



Fichajes 2018: Erick Delgado ya entrena con la Universidad San Martín



"Vengo a San Martín a disfrutar con todos los chicos. Estoy en un sitio en el que se hacen bien las cosas y estoy en una edad en la que disfruto el fútbol", añadió el arquero.

Erick Delgado contó que se encuentra bien físicamente y que en dos semanas ya debe estar a punto esperando el debut. El arquero podrá jugar a partir del 1 de agosto, cuando se abra el libro de pases.

"Estuve entrenando hasta mucho más fuerte que con Municipal, lamentablemente entrenábamos en cancha artificial y para mí es un alivio venir acá y ver esta cancha. Cuando me contactaron estaba fuera del país pero nos pusimos de acuerdo rápido y tome un avión de inmediato para llegar y entrenar", señaló.

