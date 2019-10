América TV sancionó a Erick Osores por comentarios discriminatorios

Erick Osores fue sancionado por América TV por los comentarios discriminatorios que hizo en un canal de Facebook. El periodista deportivo contaba con participación en más de un programa de la empresa en mención.

"Rechazamos categóricamente las expresiones ofensivas vertidas por el señor Erick Osores en Futboleros 2.0 en relación con los dirigentes de las ligas departamentales", señala el comunicado de la reconocida casa televisiva.



"Informamos que hemos tomado acciones disciplinarias en relación con el señor Osores y ratificamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de todos y la no discriminación" finaliza el comunicado de América TV.

Por otro lado, Erick Osores se disculpó con los dirigentes de las ligas departamentales por las palabras que utilizó para referirse a ellos. Además, señaló que se alejará de las pantallas por un tiempo, debido a que su cuerpo le pide descanso.

"Me equivoqué. Pensaba ser fuerte, como siento serlo siempre, pero me equivoqué. Quise ayudar a los chicos de las departamentales, pero los destruí. Quise dejar en claro que ellos no son lo que todo el mundo dice. Me rebelé mal", sostuvo en el video que subió a redes sociales

Osores se disculpó e indicó que se irá por un tiempo de las pantallas. (Fuente: Facebook)

