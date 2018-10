Universitario de Deportes entró a la zona de descenso en la Tabla acumulada del Descentralizado 2018 y Erick Osores hizo un pedido a sus hinchas: "Yo creo que la 'U' va a descender, pero les digo a ustedes [hinchas] que mueran de pie, como hombres. Llenen la cancha. (...) Vayan todos".

Durante la emisión de "Fútbol en América" del pasado domingo, el periodista recordó la campaña del Deportivo Municipal, equipo del cual es hincha. En 2009 los 'ediles' descendieron de la Segunda División a la Copa Perú y el periodista afirmó que cuando peor jugaba su equipo fue cuando más lo apoyó.

"En el 2009, nos tocó pasar el peor momento de nuestra historia. Ir a Segunda no era un drama para 'Muni', el máximo drama fue descender de Segunda a Copa Perú. Fue lo más horrible que me tocó pasar como hincha", dijo. "Algo que hice y de lo que no me arrepiento: más perdíamos, peor jugábamos, nunca ganábamos, nos íbamos en picada, nos quitaban puntos. Los partidos eran más bravos y más difíciles y yo más iba al estadio", añadió.

De la misma forma en que Erick Osores fue al estadio en el último partido del 'Muni' en 2009 cuando ya se sabía condenado a descender, es que llamó a los hinchas de Universitario de Deportes para que vayan al estadio a apoyar al equipo.

"Yo le digo a los hinchas de Universitario de Deportes, esta noche, ustedes que son tantos y son mucho más que nosotros [los hinchas del Municipal], vayan a morir de pie con su club. Se están yendo a la baja. Yo creo que se van a ir a la baja. Yo creo que la 'U' va a descender. Yo les digo a ustedes que mueran de pie, como hombres. Llenen la cancha".

Aseguró que pese a que la ' U' tiene 35 puntos en la Tabla acumulada (tres por debajo del siguiente que es Unión Comercio y diez más que Comerciantes Unidos, el colero del Descentralizado), y su descenso se muestra cada vez más inminente, los hinchas no pueden dejar una butaca libre.

"Son miles y millones de hinchas de Universitario de Deportes. Si les habilitan dos tribunas, que no quede una butaca libre. Vayan todos. Jueguen su partido. Mueran de pie. Si salvan, salvan, en buena hora por ustedes, pero si no salvan, mueran de pie. No están muriendo de pie", enfatizó.

