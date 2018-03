Hay hechos que marcan la vida de otros. Y lo que hizo Diego Penny quedará grabado para siempre en la memoria del juvenil Paolo Fuentes. El defensa de Melgar de Arequipa no pudo terminar el encuentro de este domingo ante Sport Huancayo por lesión y salió a explicar en Facebook el por qué se habría lesionado y a agradecer públicamente a su portero quien lo alentó a jugar a pesar de que este domingo era el entierro de su papá.

Sí, hace dos días, Paolo Fuentes (19) sufrió el fallecimiento de su papá y encontró el consuelo necesario en Diego Penny. A través de una publicación en Facebook, el defensor de Melgar dio detalles de todo lo que vivió.

"Hace dos días se fue mi padrecito, una persona muy importante en mi vida. La verdad fue un golpe muy duro para la familia y para mi. No sabía si jugar este partido porque justo hoy a las 3 pm. hora del partido, lo enterraban. Emocionalmente no estaba bien".

"Ya son dos noches sin poder dormir. Me invaden los recuerdos de lo vivido junto a él. Me duele no haber podido despedirlo y mil cosas más. Pero gracias a Dios hubo personas que me apoyaron muchísimo y me demostraron mucho en este momento tan difícil, y es gracias a ellos que decidí jugar".

"Primero quiero agradecer puntualmente a Diego Penny Valdez, gracias por todo, eres un tipazo, mi hermano. Gracias por tu apoyo, te quiero mucho. Y también quiero agradecer a todos mis compañeros, por romperse el lomo en el partido. Lamentablemente no pude acabar el partido por una lesión, qué debe ser a causa de todo este estrés, pero gracias a Dios y a mis compañeros se pudo voltear el marcador con 9 hombres".

"Gracias por darme una alegría en todo este mal momento, ¡que grandes qué son todos!

