Fernando Pacheco: el jugador que se mudó a las 12 años a La Florida y ahora es promesa de Sporting Cristal

A veces me daba flojera y no iba al colegio, me aburría. Mi mamá me preguntaba por qué faltaba y yo le respondía: “no voy a estudiar porque seré futbolista profesional”. Del Fernando Pacheco ‘chiquillo’ y rebelde queda muy poco.



Ahora, recuerda entre risas, cuando dejaba las clases porque solo pensaba en la ‘pelotita’. “Desde chico soñé con jugar al fútbol. Ahora, un poco más grande, me doy cuenta que los estudios son importantes. Por ahora estudio inglés y me va ‘so so’ (regular)”, confiesa a Depor uno de los canteranos de Sporting Cristal con más proyección.

Fernando Pacheco reconoce que dejar su natal Bujama fue duro. Pero mudarse a La Florida lo ayudó a madurar. “Voy a cumplir 6 años viviendo acá. Estoy muy agradecido con el

club por todo lo que me dio y lo que hace con otros chicos de provincia. Hacen todo lo posible para que nos sintamos como en casa”, contó el ‘Camellito’.

Además, no se ‘bajonea’ por las criticas en las redes sociales. “No soy tanto de ver esos comentarios. Siempre trato de demostrar a mis compañeros y al ‘profe’ Salas que, a pesar de mi edad, puedo competir con cualquiera en Sporting Cristal”, explicó.

Tras dos años, al fin ‘mojó’ y espera seguir en racha. “El gol no fue mío, sino también de todo el equipo, comando técnico y mi familia. Espero marcar muchos más”, dijo el extremo zurdo.

