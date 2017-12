Los 20 goles en el último Descentralizado convierten al paraguayo Cristian Bogado en la tentación de cualquier club para la próxima temporada. El 'Torito', sin embargo, manifestó que le gusta un club en particular: Alianza Lima .

"Estoy con mi familia en Paraguay esperando saber qué será mi futuro. Me entero por ustedes de un interés de Alianza. Hablé con el presidente de Unión Comercio (Freddy Chávez) y me dijo que ante cualquier oferta del exterior o del Perú, me daría las facilidades. Si es Alianza Lima, me gustaría. Es un equipo grande", señaló el delantero en el programa 'Entrebolas' de Radio Ovación.

Bogado tiene contrato vigente con el 'Poderoso del Alto Mayo'. La decisión depende de la directiva que tampoco define a su entrenador. Eso sí, el paraguayo siente que es su oportunidad de tomar otro rumbo.

"Si el presidente no quiere que emigre, tendría que conversar con él, ya le dejé mi manera de pensar que con todo lo hecho en el año, la idea es que me deje salir: sea préstamo o venta", agregó.

Cristian Bogado cumplió su mejor temporada en el 2017 con Comercio. Superó por 1 gol su anterior mejor marca, conseguida en el 2014, su primer año en el fútbol peruano. Quiere festejar goles con otra camiseta.

