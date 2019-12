Cienciano volvió a Primera División después de cuatro años, luego de coronarse campeón de la Liga 2. El equipo cusqueño tiene como meta ser uno de los clubes que resalte el próximo año y para lograrlo ya va concretando algunos fichajes.

Hace unas semanas, Depor conversó con Sergio Ludeña, presidente del ‘papá’, quien aseguró que existió un interés en que Juan Manuel Vargas llegue a Cienciano a pelear por el ascenso este año, pero el fichaje no logró concretarse. Ahora que ya están en primera, el 'Lolco’ volvería a estar en la mira del equipo del Cuzco.

“Sé que hubo una conversación el año pasado pero no se concretó nada, fue para jugar por el ascenso pero lamentablemente no se dio. Pero a cualquiera le gustaría contar con un futbolista así. No sé si habrán conversado en esta oportunidad. Eso lo ve la comisión de fútbol, pero en este momento no tengo su nombre dentro de los que van a firmar, tal vez pueda estar en negociaciones, no me han informado nada todavía", sostuvo el directivo al respecto.

En la galería de la parte superior de esta nota te mostramos todos los fichajes, las bajas y los rumores del cuadro ‘Imperial’ de cara a la temporada 2020.

