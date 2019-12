Marcelo Vivas estuvo en el ojo de la tormenta tras ser acusado de ser quien tomó la decisión de la no continuidad de Reimond Manco de Sport Boys. Ante esto, el estratega salió a responder, dejando en claro que su intención era que el talentoso jugador se quede en el Callao.

“En un momento, pedí a la dirigencia que se quedara. Después, creo que el jugador tomó la decisión de irse. Al principio, dudaba en dejarlo por algunas cuestiones, pero después quise que se quede. Nuestra relación fue laboral, nunca hubo una discusión, ni nada. Aparte, existen gustos. Hay gente que escucho que critica a Messi, pero hay que salvar las distancias porque Manco no es Messi”, sostuvo el entrenador rosado en diálogo con TV Perú Deportes.

El último jueves, Reimond Manco había deslizado la posibilidad de que fue el técnico quien le ‘bajó el dedo’ y lo borró de su lista de prioridades para la próxima temporada.

“No soy un jugador del agrado de Marcelo Vivas por mi personalidad y mi fútbol. Yo no me voy de Boys por un tema económico; yo tenía contrato. Si fuera por indisciplina, todo el Perú se hubiera enterado. No fue por indisciplina y no me gusta que se especulen esas cosas”, sostuvo el futbolista.

Por otro lado, la directiva rosada anunció el fichaje de Rodrigo Cuba para la próxima temporada, con el objetivo de volver más fuerte la defensa. “¡Bienvenido Rodrigo Cuba! El lateral derecho llega este 2020 para reforzar la banda. ¡A defender nuestro colores, ‘Gato’!”, publicó Sport Boys a través de sus cuentas de redes sociales.

