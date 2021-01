Corría el mes de febrero del año pasado y Rodrigo Cuba entrenaba con normalidad con el Club Atlético Zacatepec. El lateral derecho venía teniendo minutos (tres partidos y 211 minutos) y se esforzaba para seguir siendo titular. Sin embargo, durante un trabajo en espacio reducido en el ‘entreno’, el ‘Gato’ sintió un dolor en la rodilla izquierda. El médico del club lo revisó y luego de algunas días se confirmó la rotura del ligamento cruzado.

Luego del diagnóstico, vino la operación que lo tendría fuera de las canchas por seis meses. En medio de ello, el defensa regresó a Perú para completar su recuperación y, de paso, escuchar ofertas que le permitieran volver a jugar. Recibió varios llamados de provincia y de Lima, pero finalmente se decidió por César Vallejo, equipo que defenderá por todo el 2021.

¿Cómo se dio el contacto con la Universidad César Vallejo?

Yo me encontraba en proceso de recuperación y me contactaron directamente porque ya habían conversaciones con ellos desde finales de 2019. Me llamaron, me preguntaron cómo iba, conversamos durante casi un mes y pudimos llegar a un acuerdo para llegar a Vallejo. Es un equipo importante, que el año pasado hizo bien las cosas.

¿Ya has tenido oportunidad de hablar con José del Solar?

Hemos hablado cuando terminó el año pasado para ver el plan de trabajo en las vacaciones y cuando llegué a Trujillo hablamos por teléfono, pero todavía nada futbolístico... solo me ha dado la bienvenida.

¿Qué sensación te genera volver a entrenar y jugar, después de una lesión que te tuvo parado nueve meses?

Ufff, es algo indescriptible porque uno extraña un montón hacer eso y está acostumbrado a hacerlo toda su vida. Imagínate hacer algo durante tanto tiempo y de la noche a la mañana una lesión te saca por bastante tiempo, es algo muy difícil, es duro, pero gracias a Dios ese momento ya fue superado y solo espero con ansias volver a entrenar.

¿Tuviste algún momento complicado durante el proceso de recuperación?

La verdad, no. La recuperación fue buena, la llevé muy bien con Fernando Gilardi (fisioterapeuta que estuvo en Sporting Cristal y ahora está en América de México). La verdad que muy bien la evolución y se llegaron a cumplir los tiempos del alta médica. Yo estuve de alta médica hace cuatro meses, fuimos bien con los tiempos. Lamentablemente acá ya se había cerrado el libro de pases cuando me dieron el alta y no me pude acomodar en ningún equipo.

¿Con qué Rodrigo Cuba se va a encontrar Vallejo?

Con uno renovado al 100%, porque tengo la experiencia de haber estado en México y tengo el ritmo y la presión que se imponen allá. Estoy con todas las ganas, me siento como si recién fuera a debutar, tengo unas ganas inmensas de volver a jugar.

El motor está cero kilómetros, está como nuevo...

Tal cual. El motor está como nuevo, pero creo que más que el motor y las piernas, son las ganas y la motivación que tiene uno por regresar a lo que más le gusta. Eso me mueve más.

Durante el tiempo que estuviste fuera de las canchas y veías la Liga 1, ¿qué te pareció lo que hizo la Universidad César Vallejo?

Creo que hizo un gran torneo, al final termina cayendo su rendimiento, porque tenía posibilidades de llegar a la final. Creo que se hicieron bien las cosas y este año esperamos repetirlo, porque se mantuvo casi todo el plantel y se reforzó con lo que se tenía que reforzar. Es un equipo que sigue procesos, consideraron que el año pasado hicieron un buen año y solo reforzaron lo que ellos creían conveniente.

César Vallejo se quedó con el cuarto ligar de la Liga 1 (Foto: Liga 1)

Con todo lo que me dices, me doy cuenta que miras a Vallejo peleando arriba...

El objetivo es ir por el título y en la Copa Libertadores poder avanzar hasta la fase de grupos, y hacer una campaña importante. A nivel internacional los equipos peruanos tenemos una deuda y la idea este año es dejar a la Vallejo y al Perú arriba.

¿Cuáles son tus objetivos personales con la Universidad César Vallejo?

Yo quiero ir paso a paso, realmente esto es como comenzar de cero. Tengo muchas ilusiones y muchas expectativas, pero quiero ir con calma y de a poco ir recuperando el tiempo perdido.

Tú que eres una hombre identificado con el club, ¿qué te generó el descenso de Alianza Lima?

Fue una sorpresa, creo que nadie esperaba que Alianza termine con ese desenlace. Si bien es cierto esto es fútbol y se veía venir, pero creo que al final es un golpe duro para todos los hinchas de Alianza y a la gente ligada al fútbol.

Más allá de la lesión, ¿con qué te quedas de tu corto paso por México?

Con las enseñanzas. Ver la dinámica, la forma en la que se entrena y el distinto entorno que puede haber acá en Perú. Cómo se trabaja en México y qué es lo que te piden, te hace abrir el panorama y te hace ver qué puedes mejorar. Además me ayudó a desarrollar la fortaleza mental para superar la lesión, creo que eso me ayudó mucho.

¿El objetivo de llegar a la Selección Peruana se mantiene?

Creo que llegar a la selección es sueño que tiene todo jugador. Pero yo no me quiero “comer” la cabeza pensando en eso, quiero ir poco a poco, hacer bien las cosas en Vallejo y luego se verá.

Cuba espera un llamado a la Selección Peruana. (Foto: Facebook)

