¿Se va el goleador? En Alianza Lima se vienen novedades con relación a la continuidad de sus jugadores más importantes como es el caso de Luis Aguiar quien no continuaría al no llegar a un acuerdo con al directiva. El tema aún es prematuro, pero por si algo no sale bien Pablo Bengoechea ya dejó el nombre de su reemplazante: Tomás Costa .

El tema económico sería el impedimento más grande para que Luis Aguiar decida por quedarse en Matute. Los 15 goles que anotó y obtener el título nacional lo hacen un jugador que subió su cotización y en La Victoria no piensan salir del presupuesto. Las conversaciones continúan pero siempre hay un plan B.

Fichajes 2018: así se refuerzan los equipos peruanos para el Descentralizado

Y ese tiene nombre, apellido y nacionalidad de un viejo conocido de Pablo Bengoechea: Tomás Costa. Volante argentino de 32 años y con amplia experiencia en clubes de Europa y Sudamérica. El 'Flaco' como es conocido, fue dirigido por Pablo Bengoechea en 2015 ganando un título.

Tomás Costa nació en Rosario y debutó como profesional en Central. Luego pasó por el Porto de Portugal, CRF Cluj de Rumania y pegó la vuelta a Sudamérica para estar en Universidad Católica (Chile), Colón (Argentina), Peñarol (Uruguay) y el último semestre estuvo en Olimpo de Bahía Blanca.

Star Wars, los últimos jedi: comparan personajes del fútbol peruano con los de la famosa película [FOTOS]

En caso esta semana no haya acuerdo con Luis Aguiar, la directiva de Alianza Lima irá con todo por el'Flaco' que espera ganarse el cariño de los hinchas como lo logró el 'Canario'.

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO