El tema de los derechos de TV en el fútbol peruano ha dado la vuelta al mundo (producto de ello hubo hasta seis walk over en el inicio del certamen local; por parte de Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Cusco FC, Binacional y Deportivo Municipal). En medio de todo ese difícil panorama de la Liga 1, José Luis Chilavert arremetió con todo contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. El exguardameta de la selección paraguaya criticó al titular de San Luis por seguir la línea de CONMEBOL, respecto a dicho tema.

“Tienen que unirse entre todos porque los otros clubes no están protegidos por nadie, por una persona acusada de ser un criminal, por reventa de entradas, tiene que estar preso. Por eso digo, los presidentes de los clubes peruanos tienen que tener pelo*** para encarar a Agustín Lozano, expulsarlo y enviarlo preso; si no lo hacen, lamentablemente, estarán sumidos a la corrupción que hay en Sudamérica”, sostuvo el exguardameta en diálogo con ‘Dominio Sport’.

José Luis Chilavert también hizo un llamado a los clubes de la Liga 1 a sumarse a la lucha contra la FPF, la misma que -según indica- no merece tener mayor porcentaje de beneficio con relación a los derechos de transmisión con relación a los equipos interesados.

“Todos los presidentes de los clubes de Perú deben pelear juntos para que no pierdan esa potestad. Cada club es dueño de sus intereses y no puede ser que la Federación sea dueño de los derechos televisivos. Hay muchas cosas por cambiar. La mugre que existe dentro de la CONMEBOL es terrible. Me parece perfecto que no se presenten y deberían unirse los demás para tener un fútbol más transparente”, agregó.

Agustín Lozano investigado por la Fiscalía

La Fiscalía de la Nación, dentro de una investigación, señala que Agustín Lozano, en su calidad de presidente de la FPF, estaría aprobando, de manera ilícita, el pago de S/. 250,000.00 soles a tres clubes –Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau–, además de todos los que pertenecen a la Liga 2. Todos estos hechos cometidos por el mandamás de la Videna se estarían dando sin la auditoría debida y estaría “proporcionando datos que no es ajustan a la realidad durante los años 2019, 2020, 2021, a efectos de ocultar dicha disponibilidad”.

Con la finalidad de que esta investigación siga por buen camino, la Fiscalía ha solicitado la designación de un perito contable que se encargue de esclarecer las cuentas de la FPF. Además, han pedido toda la información correspondiente a los estados bancarios y transferencias realizadas entre el 2018 y 2022.





