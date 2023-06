A pesar de que la Liga 1 Betsson sigue su curso con normalidad desde hace varios meses (la próxima semana se jugará el Torneo Clausura), la disputa por los derechos de transmisión todavía no se resuelve y este sábado se confirmó un nuevo capítulo en esta larga historia que no parece tener un final. Sucede que, según la información de Ovación, la Junta Nacional de Justicia solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) información sobre el magistrado Juan Gustavo Varillas.

¿Esto qué tiene que ver con la Federación Peruana de Fútbol (FPF)? Sucede que, según los clubes que denunciaron el hecho en enero de este año –Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano–, Juan Gustavo Varillas habría firmado con sospechosa celeridad la medida cautelar a favor del máximo ente rector del fútbol peruano.

En el documento publicado por la citada fuente, se señala lo siguiente: “El denunciante señala que el juez denunciado habría incurrido en inconducta funcional por mostrar una conducta parcializada a favor de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol Peruano (FPF) y no motivar la resolución que concede la medida cautelar de no innovar, respecto del Expediente N.°23494-2022-63-1817-JR-CO-07. Además, imputa la presunta comisión del delito contra la administración pública por tráfico de influencias”.

Recordemos que en su momento, dicha medida cautelar impedía que el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) pudiera transmitir los partidos de determinados clubes. Según esta solicitud de información, Varillas habría actuado con una rapidez impensada por la complejidad del caso en cuestión. Esto también supondría, según los denunciantes, el delito contra la administración por tráfico de influencias.

“Así, el denunciante indica que entre la fecha de la admisión de la demanda (06 de diciembre de 2022) y la expedición de la concesión de la medida cautelar (15 de diciembre de 2022), habría existido una inusitada rapidez en la calificación y concesión de la medida cautelar, pese a que la demanda tiene una naturaleza compleja, imponiendo al denunciado una medida cautelar excesivamente gravosa, máxime si la pretensión cautelar persigue la suspensión de todos los actos jurídicos y/o contratos de los derechos de transmisión de los partidos”, añaden.

No solo se trataría de una sola medida cautelar, sino varias que el mismo juez Juan Gustavo Varillas habría expedido de manera irregular. “En ese sentido, advierte que el juez denunciado ha emitido diversas medidas cautelares de forma irregular y sin motivación. Con relación a dicha inconducta, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) mediante Resolución Administrativa N° 362-2017, suspendió al juez denunciado por falta de parcialidad”, agregan.

De esta manera, tras lo sucedido, la Junta Nacional de Justicia requiere una información detallada sobre la intervención de Juan Gustavo Varillas, a fin de poder emitir una calificación juiciosa de la denuncia de Alianza Lima, Universitario y Cienciano. Veremos en qué termina este caso y cómo se define finalmente el derecho de transmisión de los partidos de la Liga 1 Betsson.

¿Cuándo comenzará el Torneo Clausura?

Luego de que Alianza Lima se proclamara ganador del Torneo Apertura, los clubes de la Liga 1 Betsson están teniendo un tiempo de descanso hasta cuando comience el Torneo Clausura, el cual está programado para el jueves 22 de junio con los siguientes partidos: Cantolao vs. Sporting Cristal, Melgar vs. ADT y Cienciano vs. Universitario.

El viernes 23, Alianza Lima será el único equipo en jugar, al recibir a Atlético Grau. Después, el sábado 24 se darán dos compromisos: Sport Huancayo vs. César Vallejo y Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Garcilaso. El domingo 25 jugarán Alianza Atlético vs. Sport Boys y Unión Comercio vs. Deportivo Municipal, mientras la fecha 1 se cerrará el lunes 26 con el Cusco FC vs. UTC. Binacional será el único club que descansará.





