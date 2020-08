La suspensión temporal de la Liga 1 ha perjudicado a los clubes, que contaban con este reinicio del torneo para retomar sus actividades con cierta normalidad, sin descuidar los cuidados estipulados en los protocolos de bioseguridad. No obstante, los hechos suscitados el reciente fin de semana han puesto en tela de juicio el manejo de la Federación Peruana de Fútbol sobre el campeonato.

Al respecto, el gerente de Marketing de la FPF, Benjamín Romero, dio a conocer el trabajo que ha venido realizando su área para acercarse a los clubes y generar estrategias de comunicación que permitan dar un mismo mensaje: quedarse en casa.

“El mismo viernes al terminar el partido y con bases en las decisiones hechas por el gobierno, hablamos con los clubes, promoviendo hacer acciones y sacar un comunicado en conjunto con el fin de mostrar un compromiso para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, que evidentemente igual no son responsabilidad de los clubes”, sostuvo en Ovacion.

Asimismo, recalcó el rol que tiene la hinchada para que la Liga 1 vuelva y sea un torneo exitoso. “Hacemos un llamado de concientización y socialización a las hinchadas para que nos quedemos en casa y veamos el partido tranquilos. Esto se ha hecho en coordinación con los clubes y la Liga 1, a través de la FPF”, manifestó.

Romero también se refirió a las declaraciones hechas por el director deportivo de San Martín, Álvaro Barco, quien señaló que para mayor seguridad “Si vuelven los domingos de cuarentena, podrían dar ese día para partidos de ‘U’ y Alianza”. En ese sentido, precisó que “se diga que no ha tenido nada que ver con la Federación y con la Liga, no es verdad. Es totalmente falso que se diga que la FPF no ha liderado y no ha tenido medidas al respecto”.

La Federación viene realizando las coordinaciones respectivas para poder reanudar el campeonato, aunque -a primera instancia- el Primer Ministro, Walter Martos, y el Instituto Nacional del Deportes (IPD) consideraron que debería suspenderse toda la temporada.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Peruano: Clubes de la Liga 1 buscan concientizar a sus hinchas.