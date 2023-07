Este viernes 30 de junio, UTC se midió ante Sport Huancayo, en el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. En esta ocasión, el ‘Gavilán’ no pudo en su casa y se repartió los puntos con el ‘Rojo Matador’, registrando su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria. Ante ello, tras culminar el encuentro en el Estadio Héroes de San Ramón, los hinchas de la escuadra cajamarquina se acercaron a los jugadores de la institución, agrediéndolos y mostrándoles su malestar por la delicada situación futbolística que atraviesa el club.

¿Qué sucedio exactamente? En las afueras del recinto cajamarquino, decenas de hinchas no pudieron contener su enojo luego de que su equipo empatara sin goles ante el cuadro huancaino. Así, pues, no encontraron otra forma que agredir a los jugadores de la escuadra que dirige Francisco Pizarro.

Ante ello, diferentes agentes de la Policia Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir para calmar el momento de tensión que se había suscitado. Ojo, fueron decenas de barristas los que fueron al Estadio Héroes de San Ramón, por lo que fue difícil de controlar la situación.

Es necesario mencionar que con el empate ante Sport Huancayo, UTC se ubica en el puesto número 13 de la tabla de posiciones, con un total de 22 puntos. No obstante, la preocupación del hinchas es que el ‘Gavilán’ solo le saca tres puntos a Unión Comercio, club que marcha en la zona de descenso.

El análisis de Pizarro tras el empate ante S. Huancayo

Francisco Pizarro, director técnico de UTC, declaró ante los medios de comunicación y señaló que no está a gusto con el resultado ante Sport Huancayo. “Definitivamente no es fácil, las cosas no salen de la noche a la mañana, pero me quedo tranquilo por el esfuerzo de los chicos dentro del campo, además jugamos contra un rival que propuso y complicó por momentos. El tema es simple, debemos levantar cabeza para lo que viene”, aseguró en rueda de prensa.

Asimismo, el DT del ‘Gavilán’ apuntó que, a pesar de no tener un buen presente futbolístico, tienen como objetivo principal clasificar a un torneo internacional. “Nos estamos preparando de la mejor forma para afrontar este Clausura y así poder clasificar a un Torneo Internacional. Para eso nosotros queremos sumar todos los puntos de locales y pelear los de visita. Hoy creo que hicimos un partido para. Ahora si ganamos la siguiente fecha, le vamos a dar más valor a este punto”, sostuvo.





