Una semana después de su anuncio como nuevo jugador de Alianza Lima, Gabriel Costa comenzó a conversar con los medios de comunicación sobre la decisión de volver al Perú. A su vez, el extremo aprovechó para despedirse de la mejor manera de Colo Colo, club que lo albergó desde la temporada 2019 cuando dejó Sporting Cristal tras una buena temporada.

“Primero que nada agradezco a la gente del club, a los trabajadores, a Gustavo (Quinteros) y a Daniel (Morón) que hicieron fuerza para que yo me quedara. Después ya fue decisión propia, sorpresiva también para mí, en donde cambió todo en pocas horas. Fue una decisión personal y familiar donde nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo”, mencionó el jugador en TNT Sports Chile.

Asimismo, Gabriel Costa no dejó de apuntar que quiso quedarse en la institución chilena, pero la situación cambió de último momento. Por esta razón, no aceptó la oferta de renovación enrumbando para Lima. También agradeció a Alianza Lima por el interés y, claro, el esfuerzo.

“Fue duro porque obviamente nos queríamos quedar, pero de la forma no estábamos del todo contentos con el acuerdo. Hubo puntos donde yo tampoco estaba muy de acuerdo. Me fui dolido, porque me quería quedar, mi familia y mi hijo mucho más”, dijo el futbolista.

El refuerzo victoriano, a su vez, indicó que “el contrato estaba bien, luego pasaron cosas en tan solo unas horas. La decisión fue mía, Alianza Lima hizo lo posible por tenerme, estoy agradecido de lo que hicieron. Fue una decisión propia”. Los otros fichajes en tienda íntima son Jesús Castillo, Edinson Chávez, Franco Zanelatto (estuvo a préstamo) y Bryan Reyna.

Gabriel Costa regresó a La Victoria

Los hinchas de Alianza Lima estaba impacientes en estas últimas semanas debido a que esperaban los refuerzos para pelear por el tricampeonato y, por supuesto, protagonizar una buena actuación en la Copa Libertadores. En tal sentido, el club blanquiazul acabó este martes con el misterio y anunció a Gabriel Costa, quien vuelve a tienda victoriana luego de ocho años.

Mediante un video en sus redes sociales, el cuadro íntimo oficializó al volante uruguayo nacionalizado peruano. “Vuelve después de ocho años, volante por fuera y de buen pie. Vistió la blanquiazul y la blanquirroja. Regresa al lugar donde fue feliz”, se lee. El clip también mostró los mejores goles del futbolista cuando jugó en el conjunto victoriano, en las campañas 2014 y 2015.





