Universitario de Deportes debutó con una goleada ante Carlos A. Mannuci (6-0) en el Torneo Clausura 2024. Los cremas buscan el título nacional, luego de haber ganado el Apertura. Para este periodo sumaron refuerzos y, entre ellos, resalta la presencia de Gabriel Costa, quien llegó procedente de Alianza Lima. ‘Gabi’ rescindió contrato con los blanquiazules, por falta de minutos, y firmó hasta fin de temporada con la institución de Ate. Ya incorporado a los entrenamientos, mostró sus primeras impresiones en Ate.

“Con mucha ilusión de llegar a un equipo grande. Hoy me toca llegar, prepararme, para cuando me toque hacerlo de la mejor manera.(...) Sin lugar a dudas, llego a un grupo armado con muy buena gente, muy buenas personas, muy buenos futbolistas. Lo de la exigencia, lo que demanda el club, que es un equipo grande, hay que estar a la altura tanto mental como física”.

Hay que destacar que el delantero estuvo presente en primer partido del Clausura: “El día sábado que estuve en el partido, estuvo muy lindo, el estadio con la gente alentando, bueno, lindo lugar de entrenamiento. Llego a un equipo con un enfoque puntual. Así que obviamente se festejan los cien años del club, me integro a ese enfoque para poder lograr lo que es el campeonato”.

Uno de los factores que motivó a la ‘U’ por su fichaje es la polifuncionalidad que posee en el sector ofensivo. Costa puede desempeñarse por las bandas o detrás del delantero y, según cuenta, se adaptará a cualquier pedido de Fabián Bustos, director técnico del club.

“De donde me toque hoy tengo que aportar, donde me necesite el profe, voy a estar. En la mitad del campo, con esa variable de media punta. Así que tengo que estar preparado para cuando me toque estar, aportar al equipo mi granito de arena”, contó.

Por otro lado, ‘Gabi’ sabe que tendrá fuerte competencia en el equipo con Edison Flores y compañía: “Se hace muy entretenido porque hay una competencia muy sana con muy buenos jugadores que no te permite relajarte todo el tiempo en el cuidado personal en el entrenamiento. Eso es lo lindo del fútbol, cuando encuentras un lugar para competir es espectacular”.

La llegada del futbolista se da en un panorama positivo para la institución. Por esta razón, buscará seguir el enfoque que vienen mostrando a lo largo de la temporada, teniendo en cuenta que en el mes de agosto cumplirán cien años.

“Venimos por un buen camino, el enfoque es fundamental en no perderlo, seguir con esa vehemencia, va por ahí, no hay otro camino. (...) El compromiso de dejarlo todo en la cancha en cada partido que me toque jugar y tratar de lograr el objetivo de llegar a fin de año y salir campeón”, finalizó al respecto.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Clausura 2024?

Universitario vs. Atlético Grau se disputará el domingo 21 de julio, en el estadio Municipal ‘Campeones del 36′ de Sullana. El inicio del encuentro está fijado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs. Atlético Grau?

Universitario vs. Atlético Grau será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





