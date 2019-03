Germán Denis: "Al final de mi carrera importa poco ser el goleador, yo lo único que quiero es pelear el campeonato"

Germán Denis se motiva con goles y la idea de ser el goleador de la Liga 1 no le desagrada, pero su gran motivación es otra. El delantero de Universitario de Deportes quiere pelear el título y ganar "así sea con medio gol de Patrick Zubzuck", afirma que es lo que más le importa.

"Al final de mi carrera importa poco ser el goleador. Yo lo único que quiero es pelear el campeonato. Los goles me alimentan muchísimo, dan confianza y tranquilidad, pero eso no me cambia. Yo busco los tres puntos, si ganamos medio a cero con el gol de Patrick bienvenido", dijo en conferencia de prensa en Campo Mar.

El delantero de Universitario de Deportes habló de su manera de festejar los goles y de cómo se transforma a la hora de celebrar. "Es mi manera de festejar, de sentirlo, no es ficticio. En el momento que entra la pelota se me cierra el mundo, es algo que no puedo explicar. Lo vivo, lo disfruto y más cuando el partido se pone difícil", señaló.

Universitario de Deportes trabajó fuerte en Campo Mar. (Video: María Fe Errea)

German Denis destacó la armonía que hay en el equipo, dijo que es impresionante porque todos juegan para la 'U' y ninguno piensa en sí mismo, además señaló que eso se ve reflejado en la cancha.

"Me ha servido mucho empezar una pretemporada en la que nos fuimos conociendo mejor y eso lleva a que este bien físicamente", dijo el goleador.

El delantero de Universitario de Deportes también aprovechó para elogiar a Alberto Quintero: "A 'chiquitín' lo disfruto muchísimo porque es un jugador distinto. Está en un gran momento y en ese nivel es difícil que los rivales nos puedan ganar".

Germán Denis dijo que ahora toca un rival complicado como Melgar que llega herido tras la derrota en la Copa Libertadores pero que juega de local. "Tenía idea que iba a sufrir, pero en Arequipa no me costó tanto. Un poco más arriba sí me afecta pero voy confiado y tranquilo", dijo.

Universitario de deportes trabajó centros y definición. (Video: María Fe Errea)

