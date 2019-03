Germán Denis: "Me adapté rápidamente a lo que es Universitario de Deportes"

Germán Denis vive su segunda juventud en Universitario de Deportes. Es el goleador del Torneo Apertura - Liga 1 con cinco anotaciones y poco a poco va calando hondo en el corazón de los hinchas cremas.

El delantero anotó el gol del triunfo ante Carlos A. Mannucci y dijo que no le afectó la crítica que se adaptó rápidamente a Universitario de Deportes.

"Me adapté rápidamente a lo que es Universitario de Deportes. No me molestó para nada la crítica, nuca dudé de lo que podía llegar a pasar. Los penales también hay que hacerlos. El momento que te toca estar frente al arquero tampoco es fácil. Nunca me enloquecí ni me desesperé", dijo en RPP.

Hincha de Universitario de Deportes recoge la basura del Monumental tras victoria crema. (Video: @analuciarf)

El crédito del gol convertido en el Monumental se lo dio a Alberto Quintero. "Los fundamental fue el centro que sacó 'Chiquitín', no es solo un centro fue un pase de gol, fue un centro perfecto", dijo.

"Emanuel Herrera y Mauricio Affonso son goleadores de raza y seguramente van a convertir muchos goles pero en realidad no me fijo en eso", dijo el goleador de la Liga 1.

Germán Denis dijo que hay momentos en los que Universitario de Deportes deja que se agrande el rival pero explicó que a veces no se puede jugar a la intensidad con la que se arranca un partido.



"No es un tema físico, también un tema mental por momentos uno se distrae y puede cometer algunos errores. Ni el Barcelona mantiene los 90 minutos con la posesión de pelota. Siempre hay un pasaje del partido que te puede suceder", dijo.



Ricadro Gareca explicó por qué Raúl Ruídiaz no fue convocado (Video: depor)

Selección Peruana arrancó sus entrenamientos con Aldo Corzo y José Carvallo [FOTOS]



La falta que cometió José Carvallo y pudo costarle la tarjeta roja [VIDEO]



Germán Denis marcó tras espectacular cabezazo y Nicolás Córdova celebró a su estilo [VIDEO]



Universitario de Deportes venció 1-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Monumental por la Liga 1