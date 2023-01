La Liga 1 postergó su inicio debido a los problemas coyunturales en el país y la falta de garantías de seguridad para poder realizar espectáculos deportivos. Ante esto, se decidió comenzar desde la segunda fecha para no alterar el calendario e itinerario de algunos equipos. Eso sí, no todos lo tomaron de la mejor manera como Gianmarco Gambetta, jugador de UTC, quien hizo énfasis en esta situación.

“Es un golpe para todos pero se veía venir, hay que tomarlo de la mejor manera y ahora prepararnos para el encuentro que viene ante Huancayo”, dijo al medio digital Palco VIP Noticias sobre la postergación de la primera fecha que los obliga a cambiar su planificación.

El ‘Rojo Matador’ será el rival para el debut y, ante esto, el defensa del cuadro cajamarquino habló sobre sus impresiones y dejó claro que tiene la mente puesta en los objetivos del club para la temporada, sin preocuparse en lo que puedan hacer los demás.

“Sabemos que es un cuadro que también es de altura, es difícil y siempre hace buenos partidos de local, ahora tenemos una semana para prepararnos para este partido. Debemos preocuparnos más que nada por nosotros, sabemos el partido que tenemos que hacer nosotros tácticamente y colectivamente, eso es fundamental”, agregó.





Los preparativos para la temporada

Respecto a la pretemporada en Cajamarca, contó que sigue en un proceso de adaptación de manera constante. Además, la altura es un factor que necesita dominar de la mejor manera por los constantes viajes y la búsqueda de un espacio en el equipo titular.

“Yo llegué un poco tarde, pero me acoplé con los compañeros, tengo que seguir adaptándome, todavía me cuesta un poquito pero el plus de la altura siempre está ahí. Hicimos un buen partido en Tarma, en Piura el viaje fue un poco pesado pero al menos se hizo un buen partido y hay que saber sacar las conclusiones”, mencionó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.