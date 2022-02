Alianza Lima parecía controlar el partido ante Atlético Grau; sin embargo, Rodrigo Salinas se convirtió en su verdugo. En el segundo tiempo, tras una gran jugada del cuadro piurano por la derecha, el atacante consiguió sorprender en el área para conectar de cabeza y poner el 1-0.

A los 68 minutos de juego, el centro desde la derecha de Benítez encontró la cabeza del ‘9′ de Grau, quien no dudó en conectar de cabeza para vencer a Ángelo Campos. El gran afectado en la jugada fue Oslimg Mora, quien no lo referenció en ningún momento.

Salinas llega al fútbol peruano con la consigna de brillar en Atlético Grau. La temporada 2021 jugó en el Sarmiento de Junín de Argentina.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: la previa

Alianza Lima espera revalidar el título que consiguió en el 2021 y necesita ganar en la primera fecha para ir construyendo el camino.

Para el Alianza Lima vs. Atlético Grau, debido a las recientes decisiones tomadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), no se consiguieron las garantías necesarias en el coloso de Matute, por lo que no habría presencia de la hinchada local.

Con varios refuerzos importantes para este año, los de Carlos Bustos buscarán iniciar con el pie derecho el certamen local, aunque son conscientes de que al frente tendrán a un complicado rival que llega motivado tras conseguir su regreso a la máxima categoría del balompié nacional.





