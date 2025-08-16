Sergio Peña, de penal, marca su primer gol con Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Tras su regreso al fútbol peruano, Sergio Peña no había podido anotar con . Sin embargo, hoy logró quitarse la “sal” y gracias a un acto humilde de Hernán Barcos, quien le cedió su lugar de ejecutor. Peña se paró frente a Grados y le pegó fuerte y rasante a la portería de para colocar el 2-0 de los ‘íntimos’. Con este gol Alianza Lima sigue en la lucha por el .

