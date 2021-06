Cultural Santa Rosa se adelantó unos metros en busca del tanto de la paridad que les permita seguir con vida en su llave ante Alianza Lima por la Copa Bicentenario. Apeló a sus hombres de experiencia para logar el cometido y estos respondieron. Andy Pando se hizo presente a los 79 minutos para anotar el 2-2 del equipo andahuaylino.

El atacante de 37 años apareció por el segundo palo tras la ejecución de un tiro de esquina que llegó a ser peinado por un jugador de Santa Rosa. Como un buen ‘9′ de área, el ‘Oso’ empujó el balón que terminó introduciéndose en el arco, aunque los blanquiazules reclamaron que no entró totalmente. No obstante, el juez asistente no dudó en validar el tanto.

Alianza Lima vs. Santa Rosa: la previa

Alianza Lima llega a este cotejo como invicto en sus últimos cuatro partidos por la Liga 1. El elenco de Carlos Bustos poco a poco ha logrado acoplarse y formar una buena coalición, que ha sorprendido a sus rivales. Para la Copa Bicentenario, tienen claro que se peleará por obtener ese cupo a la Copa Sudamericana, tal y como lo confesó Josepmir Ballón.

En conferencia de prensa, el volante blanquiazul manifestó que “vamos a encararla sabiendo que nos da un cupo a un torneo internacional, pero iremos partido a partido. No podemos hacer menos de lo que hicimos en la primera fase, así que daremos todo para sacar adelante el partido contra Santa Rosa”.

En tanto, Santa Rosa llega a este compromiso con una derrota en la Liga 2. Si bien es la primera que tiene, en lo que va del campeonato, sí condicionó su ubicación en la tabla de posiciones, ya que con los dos empates que tuvo en el arranque y la victoria contra Unión Huaral, de haber ganado a Chavelines Juniors, hubiera estado en el segundo lugar.





