Universitario de Deportes era consciente de que una victoria ante UTC los ubicaría en lo más alto del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Así pues, Jorge Fossati, DT de la escuadra merengue, no se guardó nada y salió con sus mejores elementos al terreno de juego del Estadio Monumental. No obstante, si bien los cremas se fueron el descanso con el 1-0 a su favor, no tardaron en estirar la ventaja. Y es que en el inicio del complemento, Williams Riveros y Edison Flores se encargaron de anotar el 3-0 a favor del cuadro local.

El 2-0 llegó a los 47 minutos de juego. El conjunto estudiantil ganó un tiro de esquina, el cual fue ejecutado por Edison Flores, quien jugó corto con Andy Polo. El extremo merengue jugó hacia atrás con Jorge Murrugarra. Este último, mandó un centro hacia el palo derecho de la portería de la visita, donde se encontraba Di Benedetto. Pese a que el defensor no tenía un buen ángulo para rematar, mandó el cuero hacia el otro sector, lugar en el que Riveros apareció y cabeceó solo frente al portero para el 2-0.

Pero, eso no fue todo. Cuatro minutos después, el ‘Orejas’ aprovechó un descuido del golero del cuadro cajamarquino, encontrando el rebote solo y frente al arco. Sin pensarlo dos veces, el atacante merengue disparó y colocó el tercero a favor de los de Jorge Fossati, que marchan en el primer lugar del Torneo Clausura 2023.

Edison Flores anotó el 3-0 de Universitario vs. UTC. (Video: GOLPERU)

Universitario vs. UTC: lo que se viene

Luego del encuentro ante UTC, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto de la temporada. Su rival será nada menos que Cusco FC, equipo al que visitará en la complicada ‘Ciudad Imperial’. Ojo, aún no hay fecha ni horarios confirmado para este encuentro.

Como se recuerda, la escuadra de Jorge Fossati marcha entre los primeros lugares del Torneo Clausura 2023. Por este motivo, la organización del campeonato nacional realizará un sorteo para definir la programación de los ‘merengues’ y Sporting Cristal. Este último, es otro de los clubes que también pelea el segundo certamen del año y jugará en Cusco.

UTC, por su lado, tendrá que alistarse para recibir a la Universidad César Vallejo. Si bien aún la Liga 1 Betsson no dio a conocer la fecha y los horarios de la fecha 18, el ‘Gavilán’ ejercerá de local, en el Estadio Héroes de San Ramón. Eso sí, los de Carlos Ramacciotti buscarán a como dé lugar la victoria, con el objetivo de alcanzar un puesto en la zona de clasiciación a torneos internacional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO