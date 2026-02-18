GWM Perú se convierte en auspiciador oficial de Sporting Cristal para la temporada 2026-2027

GWM, representado en el Perú por Inchcape –grupo automotriz líder a nivel mundial–, anunció su incorporación como auspiciador oficial del Club Sporting Cristal, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol peruano, como parte de su estrategia de cercanía con el deporte y las personas.

El auspicio contempla una presencia integral de GWM durante la temporada 2026–2027, que incluye el logo de la marca en las mangas de la camiseta oficial, pantallas del estadio, paneles en el Complejo Deportivo La Florida y backings oficiales de conferencias de prensa, además de una estrategia de contenidos colaborativos en los canales digitales del club y activaciones dirigidas a la hinchada celeste.

De esta manera, GWM continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado peruano en los segmentos SUV y Pick Up, a través de su portafolio integrado por las submarcas Haval, Tank y Poer, reconocidas por su enfoque en tecnología, seguridad y desempeño, junto a una de las instituciones deportivas más representativas del fútbol nacional.

Con 70 años de vida institucional, Sporting Cristal es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano, con 20 títulos nacionales y una hinchada que acompaña al equipo en cada encuentro, destacando por su tradición, planificación deportiva y permanente búsqueda del alto rendimiento.

“En GWM creemos en el poder del deporte para unir y movilizar a las personas, y convertirnos en auspiciadores de Sporting Cristal representa una oportunidad para acompañar a un club con historia, proyección y una fuerte conexión con su hinchada”, señaló Francisco Accinelli, Brand Manager de GWM Perú.

Por su parte, Oscar Moral, Gerente Comercial y de Marketing de Sporting Cristal, afirmó: “Para Sporting Cristal, la incorporación de GWM como auspiciador oficial automotriz representa una alianza estratégica que fortalece nuestro proyecto institucional y deportivo, y nos permite seguir creciendo junto a una marca global que apuesta por la innovación y el desarrollo del deporte en el país”.

Para más información sobre el portafolio de GWM, visite www.gwm.com.pe y sigue las redes de la marca en Instagram como GWM Perú y en Facebook como GWM Perú.