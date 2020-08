La nostalgia siempre gana. Hernán Rengifo, delantero de Alianza Universidad de Huánuco, en una entrevista con El Tridente Depor recordó su paso por la Selección Peruana, sobre todo el amistoso que jugamos contra España en 2008 (perdimos 2-1). ¿El motivo? Le anotó a Iker Casillas, quien anunció su retiro. El ‘9′, a su vez, contó algunos detalles de la etapa en la que fue compañero de Robert Lewandowski, en el Lech Poznan de Polonia.

“Ese gol a Iker Casillas siempre está en la memoria porque fue un gol con Perú a una selección importante a nivel mundial. Se disfruta todavía. Se recuerda con mucho cariño porque, muchos no me creerán, pero cuando vi venir la pelota, yo dije que la única forma de intentar hacer el gol era con la cabeza. Gracias a Dios salió un buen gol”, recordó el delantero de Alianza Universidad.

Hernán Rengifo, incluso, tuvo que elegir entre ese y su tanto a Uruguay en 2009 como el más recordado que anotó por la Selección Peruana: “En su momento cada uno fue importante. En verdad, yo me quedaría con el gol de cabeza a Iker, porque era una jugada que sabía que la única chance iba a ser de cabeza. Era una distancia larga y gracias a Dios pudo entrar”.

“El estar en la selección fue por un motivo que todos sabemos. Hubo una serie de suspensiones y ‘Chemo’ me llama para estar. Fue un momento que me agarra en problemas de renovación con el Lech. Me convocan a un partido ante Costa Rica en Iquitos, junto a Carlos Zambrano, Daniel Chávez y muchos que nos tocó llegar. Sabíamos que era la única chance que algunos íbamos a tener. Me siento feliz porque cumplí uno de mis sueños”, contó.

Un gran recuerdo

Hernán Rengifo también habló de Robert Lewandowski. “El llega muy joven al Lech Poznan, con 18 años. Era goleador en la Segunda de Polonia. El equipo lo compra. En el primer día de entrenamiento, te das cuenta que es distinto. En la forma cómo controlaba la pelota, se sacaba al rival y dominaba ambas piernas. El tiempo ha demostrado que es uno de los más grandes delanteros en la Bundesliga y su selección”, contó.

Finalmente, el ‘Charapa’ reveló que en 2017 pudo llegar a Alianza Lima, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.