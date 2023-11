Este último miércoles, Universitario de Deportes venció 2-0 a Alianza Lima y se proclamó campeón de la Liga 1 Betsson 2023. Los dirigidos por Jorge Fossati brillaron con un buen nivel, el mismo que le permitió derrotar a su clásico rival y dar la vuelta olímpica en el estadio Alejandro Villanueva, pese a los incidentes (hubo un apagón). Como era de esperarse, las figuras de la escuadra merengue salieron a declarar y no ocultaron su alegría. Por ejemplo, Horacio Calcaterra, autor de una de las dianas del último triunfo crema, resaltó el desempeño de sus compañeros y aseguró que el título es más que merecido. Eso sí, el mediocampista sorprendió al señalar que esta es la hazaña más importante de su carrera.

“La verdad salió hermoso el gol. Fue increíble ganar de esta manera ante Alianza. Todo es fruto del esfuerzo que hicimos en el año que tuvimos altas y bajas, pero éramos justos vencederos y merecíamos terminar así. Termino el año muy contento. Tantos años que el club no pudo salir campeón, los jugadores que llegamos este año tratamos de ayudar. Aldo Corzo y José Carvallo llevan muchos años y lo tienen más que merecido que nosotros”, fueron las primeras palabras del volante en una entrevista con RPP.

Consultado sobre los minutos que disputó en la presente temporada, Horacio Calcaterra aseguró que pudo aprovechar las oportunidades y agradeció a quienes confiaron en él. “Fue un año raro porque siempre me acostumbré a jugar y no me ha tocado las veces que hubiera querido. Fue un desahogo. Agradecer a la gente de la ‘U’ que siempre apostaron y confiaron en mí, se aparece Manuel (Barreto) y parecía un sueño”, sostuvo.

En relación al encuentro ante Alianza Lima, ‘Calca’ señaló que Universitario fue superior gracias al planteamiento de Jorge Fossati: “La línea de 3 complicó a varios rivales que quisieron jugar con el mismo sistema. Alianza Lima quiso hacerlo y no es fácil, ya que la nuestra está aceitada”.

Finalmente, mostró su deseo por retirarse en la escuadra merengue y confirmó que este último título es el más importante de su carrera. “Me siento de maravilla y no solo por lo que salimos campeón, sino que disfrutamos de la instalación, de la gente que trabaja, así que disfruto el día a día. Ojalá (que pueda retirarme aquí), por lo pronto me quedan 2 años y espero que se pueda cumplir. Ahora pienso en el presente. Sin duda (es el más importante de su carrera), por cómo se dio y porque es el clásico rival”, sentenció.

¿Cuándo recibirá Universitario el trofeo de la Liga 1 Betsson?

Debido al lamentable apagón que se vivió en el estadio Alejandro Villanueva luego del pitazo final que proclamó campeón a Universitario de Deportes, se confirmó que la entrega del trofeo se llevará a cabo el próximo domingo 12 de noviembre desde las 3:00 p.m. en el estadio Monumental, tal como lo detalló la Liga Profesional de Fútbol en un comunicado.

Por otro lado, este jueves se conoció que la Fiscalía de Prevención del Delito derivó a la Fiscalía Penal de Turno la investigación sobre lo ocurrido anoche en el recinto victoriano, contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de exposición de personas al peligro, disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, también se dispuso efectuar diligencias para identificar e individualizar responsabilidades.





