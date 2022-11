Durante 10 temporadas, Horacio Calcaterra defendió los colores de Sporting Cristal, equipo con el que consiguió cuatro títulos nacionales y, de paso, una Copa Bicentenario. Ante ello, el mediocampista declaró ante los medios y se refirió a su salida, revelando que siempre estuvo dispuesto a continuar pero que no pudo llegar a un acuerdo con la directiva celeste para extender su vínculo con la institución.

En diálogo con Campeonísimo de PBO, Calcaterra dijo que “la verdad la pasé muy bien y son muchas cosas las que hemos vivido. Como todo jugador que queda libre a fin de año, uno esperaba renovar. Estuve hasta fin de año viendo una manera para quedarme. En las últimas semanas tuve conversaciones con el gerente, pero ellos querían esperar hasta fin de año. Yo les dije que ellos iban a tener la prioridad, ya que la idea mía era quedarme y retirarme en el club”.

El volante también señaló que se reunió con Joel Raffo, presidente de la institución, pero no llegaron a un acuerdo. “Nos juntamos el 9 de noviembre con él y la charla no fue muy buena. No salí muy contento y quedamos en seguir conversando. Yo le planteé un panorama de parte mía, para que ellos pongan un poco de voluntad para quedarme. Quería tener la tranquilidad de quedarme dos años. Después de esa charla le mandé un mensaje al presidente para decirles que si me cerraban esos dos años ya no había mucho que pensar. El lunes recibí la llamada y me dijeron que me aceptaban esas dos temporadas, pero con condiciones que ellos ponían”.

“El primer año si era seguro. El segundo tenía que cumplir una serie de objetivos que me habían propuesto ellos. Al ver que teníamos muchas llamadas y no nos poníamos de acuerdo, preferí dar un paso al costado. Yo mismo le comenté a Joel que no sentía que el club tenía interés por mí. Yo quería sentir que ellos me querían. Fue por eso la decisión de dar un paso al costado y optar por otro camino”, añadió.

Del mismo modo, Horacio Calcaterra aseguró que su salida no se debió a un tema económico, ya que él solo buscaba “tranquilidad” para su familia. “El tema no fue económico, puesto que yo estaba dispuesto a rebajar mi salario. Pero yo si le propuse dos años para tener tranquilidad, priorizando la estabilidad de la familia. Mis hijos querían quedarse en el colegio acá. Lamentablemente, no se pudo pero no guardo rencor al club. Siento que valgo un contrato. Cuando no están las dos partes alineadas, lo mejor es dar un paso al costado”, sostuvo.

Finalmente, en relación a su futuro, el mediocampista mencionó que viene analizando diferentes propuestas para continuar con su carrera futbolística. “Todavía estoy analizando opciones. Antes que hable con el club yo tenía otras ofertas. Ahora que ya saben que no sigo con Sporting Cristal, tengo varias opciones pero quiero definirlo bien con mi familia. Aún hay cosas que resolver”, concluyó.





