Horacio Calcaterra tiene el mejor recuerdo de Mario Salas en Sporting Cristal. Para el volante a presencia del chileno fue provechosa y y le dejó enseñanza, por eso le desea que le vaya bien en Alianza Lima.

“No me preocupa su presencia en Alianza Lima, a las personas que a uno le han dado cosas, le deseo lo mejor. Que tenga una buena relación, ojalá le vaya bien, no mejor que a nosotros, pero le deseo que le vaya muy bien.”, dijo Horacio Calcaterra en Ovación.

Sporting Cristal tiene ahora a Roberto Mosquera y Horacio Calcaterra confía en el trabajo del entrenador. “Yo confío mucho en él y su cuerpo técnico. Tenemos que poner de nuestra parte y me parece que todos unidos podemos hacer un buen campeonato”, afirmó.

Horacio Calcaterra dijo que descartaría jugar por Alianza Lima o volver a Universitario de Deportes si le toca dejar tienda celeste. “El día que Sporting Cristal no me quiera más tendría que ver otras opciones, pero es muy difícil. Me gustaría quedarme en el club por mis hijos, pero lo de Alianza y Universitario ya no”.

Recordó cuando tuvo dengue

“Me agarró a fin de temporada con Unión Comercio, cuando solo quedaban dos fechas (ante 'U' y Boys). Estábamos haciendo trabajo físico y le comenté al comando técnico que me sentía mal y me dijeron que descanse. Me dieron analgésicos para el cuerpo y al otro día quise volver a entrenar y de nuevo me dan los dolores. Fui al hospital y el profesor Uribe me preguntó si quería viajar a Lima, pero no podía. Esa noche me quedé internado con mi mujer y mi hija. Habré estado 20 días con los dolores, primero fue la fiebre y después no podía ni entrenar”, contó el volante.

