Cuando se marchó Omar Merlo de Sporting Cristal, quedó un vacío en la zaga rimense que parecía difícil de ocupar. Y es que el defensor que hoy está en Curicó Unido de Chile se ganó un nombre y el cariño de la hinchada gracias a la seguridad que imponía en cada disputa de balón, siendo clave en los títulos del 2018 y 2020. Sin embargo, en muy pocos meses Ignácio da Silva ha respondido con creces la confianza del comando técnico de Tiago Nunes y se ha convertido en uno de los inamovibles en el esquema ‘celeste’.

Si bien solo el tiempo dirá si logra igualar lo conseguido por Merlo, el zaguero brasileño ha demostrado que tiene en su juego esa jerarquía y determinación que en el Rímac estaban buscando para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Previo al partido de este fin de semana ante Deportivo Municipal y el próximo debut en la fase de grupos ante Fluminense, el futbolista de 25 años conversó con los medios oficiales del club y dio sus impresiones sobre su presente futbolístico.

“Es un momento bueno, conseguimos el primer objetivo que era clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Estamos bien en el torneo local en la cima con Alianza Lima y Universitario. Esperamos seguir así, trabajando para evolucionar cada vez más y continuar con los objetivos que están por venir”, manifestó el nacido en Río Grande del Norte, Brasil.

Ignácio remarcó que, a pesar de ser nuevo en Sporting Cristal, no le costó adaptarse al fútbol peruano gracias al cálido recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros. “Me siento muy bien, me siento en casa ya. Desde que llegué todos me trataron muy bien y facilitó mi adaptación acá. Estoy muy feliz acá, espero continuar trabajando mucho acá para conquistar grandes cosas en Cristal”, agregó.

Por otro lado, habló sobre el partido ante Deportivo Municipal en Villa El Salvador, donde lucharán por mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura. “Sabemos de la importancia de su juego, es un equipo muy organizado, tenemos que tener atención y buscar un resultado para seguir arriba en la tabla”, acotó.

Ignácio da Silva es titular indiscutible en la zaga de Sporting Cristal. (Foto: CONMEBOL)

Ignácio apunta algo en la Copa Libertadores

Luego del sorteo de la fase de grupo de la Copa Libertadores, el cual se realizó el pasado lunes en Luque, Sporting Cristal quedó emparejado en un cuadro complicado junto a River Plate (Argentina), Fluminense (Brasil) y The Strongest (Bolivia). Pese al difícil reto, Ignácio da Silva se mostró optimista de cumplir un gran papel.

“Los rivales que nos tocó son equipos muy competitivos, estamos preparados, sabemos la fuerza de nuestro equipo y estamos preparados para dar lo mejor cada partido”, puntualizó. Precisamente el estreno ‘celeste’ en esta etapa del certamen continental se dará el próximo miércoles 5 de abril frente al ‘Flu’ en el estadio Nacional (7:30 p.m.).





