Instagram Viral: Andy Pando 'troleó' a Leao Butrón por su récord en el fútbol peruano

Pasar por alto las 22 temporadas de Leao Butrón en el fútbol peruano era inevitable. Sobre todo porque no hay un futbolista que lo supere en esta marca. Lo siguen Germán Carty con 21 y el 'Puma' Carranza con 20. Por eso Depor le dedicó una página en la edición impresa del día y el portero no dudó en compartirla en Instagram y otras redes sociales.

"Empezamos el campeonato 2018 y será duro, como lo fue el año pasado, solo veo un camino al éxito, estar unidos siempre. Agradezco a Dios la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta y donde disfruto hacerlo, no tenía este dato pero me llena de orgullo y agradecimiento", escribió Butrón.

Entre todos los mensajes de aliento en Instagram, la respuesta graciosa llegó por parte de Andy Pando, jugador de César Vallejo, que 'troleó' al arquero por su edad. "Buena viejito!.. estaba en el nido cuándo debutaste jaja abrazos mi tío Leao Buffon", publicó el delantero.

A sus 40 años, Leao Butrón pasa por el mejor momento de su carrera. Gran parte del título de Alianza Lima el año pasado fue gracias a sus buenas actuaciones. Eso lo llevó a ser elegido el mejor jugador del año.

Sin embargo, el portero, fiel a su estilo de líder, y no tiene problemas en alentar a Pedro Gallese, arquero peruano que juega en el Veracruz de México y es su competencia directa en el arco de la Selección Peruana. El mensaje también fue por Instagram.

Leao Butrón felicitó a Pedro Gallese por Instagram.

