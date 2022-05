Jaime Duarte, Embajador Leyenda de Alianza Lima y actual jefe de captación de menores de la institución blanquiazul, es alguien que vive el aliancismo las 24 horas de los siete días de la semana. Como alguien identificado con la blanquiazul, analizó el momento que vive el club tras la eliminación en la Copa Libertadores y a puertas de enfrentar a Cienciano por la Liga 1. El ‘Chiquillo’ remarca los logros deportivos obtenidos en el último año, pide apoyo al hincha para que el primer equipo siga su marcha victoriosa en el torneo local y vislumbra que el trabajo con las divisiones menores dará importantes frutos.

¿Cuál es el balance que haces del actual momento del club?

No hay que perder la perspectiva. Lo digo como Embajador, pero también como alguien al que le ha tocado estar dentro y fuera del club: Alianza está en un proceso de crecimiento institucional que ya viene dando frutos. Hemos sufrido una derrota muy dolorosa y nos han eliminado de la Copa, pero el club está avanzando en muchos aspectos con un trabajo serio de mucha gente muy capaz. Uno entiende la bronca del hincha, pero en los peores momentos es donde tiene que aparecer el respaldo hacia el club. El fútbol siempre da revanchas. A mí como jugador me tocó vivir una derrota similar en la Copa de 1976, pero no bajamos los brazos y regresamos con fuerza para obtener el bicampeonato nacional 77-78 y alcanzar otra vez las semifinales de la Copa. Alianza siempre vuelve, porque es el más grande.

El primer equipo tiene ahora un partido muy importante por la Liga 1.

Yo tengo plena confianza en que el primer equipo va a ser protagonista esta temporada en el campeonato nacional. Viene de ganar siete partidos consecutivos en el torneo, tenemos que darle todo el apoyo para superar el dolor de la Copa y derrotar a Cienciano para seguir peleando el Apertura. El hincha debe llenar Matute y alentar al plantel. Como dijo ‘’Pitín’ Zegarra, los aliancistas deben estar hoy más unidos que nunca. Yo me saco el sombrero porque el hincha apoya siempre, en las buenas y en las malas. Está con el primer equipo, en los partidos de vóley y fútbol femenino, apoyando también a los menores. Eso es Alianza, puro corazón.

¿En qué aspectos el club ha crecido?

No voy a hablar de los logros económicos que se han conseguido, porque no es mi campo, pero los logros deportivos están ahí, son visibles. Alianza es el actual campeón nacional del fútbol profesional. Ya sabemos en qué situación el primer equipo pudo alcanzar el título 25 el año pasado, con un promedio de puntos por encima del 70 por ciento, de los mejores de las últimas dos décadas. Y con esta gestión también somos campeones del fútbol femenino, algo que nunca se había dado. Este también es un gran éxito, consolidado después con una Copa Libertadores en la que conseguimos llegar a cuartos de final. En medio de esta pandemia, Alianza también ha sido protagonista en el vóley. Hace casi tres décadas que no alcanzábamos una final y ahora hemos disputado las últimas dos.

¿Es una obligación para Alianza ser dominador a nivel nacional?

Lo es, claro, pero no siempre se da que Alianza dispute finales en todos los torneos en los que compite. En el 2021 también llegamos a la final del torneo de fútbol sub 18 y la perdimos por penales. Fueron cuatro torneos y cuatro finales, ese es un logro que no es producto de la casualidad sino del trabajo. Hoy Alianza es un club que también apuesta fuerte por sus divisiones femeninas y hemos visto el tremendo avance.

¿Cómo viene este 2022?

En líneas generales, creo que estamos avanzando. A ver, hace poco jugamos la final de la liga nacional de vóley. No pudimos ganarla, pero es claro que cada vez estamos más cerca. Con la sub 14 de fútbol femenino ganamos el torneo que se jugó en el Perú y clasificamos a la fase final de la Liga de Desarrollo Evolución Conmebol, que comenzará dentro de unos días en Paraguay. Estas son buenas señales, al igual que las que se están dando hoy en nuestras canteras. En el Torneo Élite Federación 2022, donde participan seis categorías de las divisiones menores, somos líderes absolutos de la tabla general. Hay todo un proceso en marcha para potenciar el trabajo en las divisiones menores y nutrir al club de talento para los equipos de mayores.

El reto en menores es clave.

Alianza es el club que genera mayor cantidad de jugadores para el fútbol profesional. Muchos están actualmente en el primer equipo y otros juegan hoy en distintos clubes del medio. Sin embargo, la meta a la que apuntamos es a lograr que el futbolista formado en el club alcance un talento superior que le permita no solo jugar y destacar en el primer equipo, sino también convertirse en un activo de exportación de Matute hacia el mundo. El camino no es fácil, más aún porque en los últimos dos años no hubo competencia de menores en el fútbol peruano a causa de la pandemia, pero ese es uno de los grandes retos que se ha trazado el club y yo estoy convencido de que vamos a ver los frutos.