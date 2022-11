Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga 1 tras derrotar por 2-0 a Melgar, en el estadio Alejandro Villanueva. A esto se suma la buena armonía del plantel blanquiazul en la temporada: hay un grupo sólido. Jairo Concha y Hernán Barcos son dos pilares de esta hazaña, aunque no tuvieron fácil su llegada a la final. Ambos tenían ciertas dolencias, pero esperaron hasta el último minuto para estar presentes.

Por el lado de Hernán Barcos, se sabía que su presencia no era asegurada tras sufrir una lesión en el último partido del Torneo Clausura, contra ADT. A pesar de ello, arrancó como titular en el partido de ida frente a Melgar, en Arequipa, y tuvo que hacer un esfuerzo extra para jugar la vuelta.

“Sinceramente, en la mañana del sábado no podía ni caminar y me pincharon como 25 veces porque no me quería perder esta final por nada del mundo. Le dije al doctor que haga cualquier cosa porque esta final no me la perdía”, dijo Barcos en diálogo con Fútbol en América.

Por otro lado, Jairo Concha también estaba en duda. El volante contó que no estaba al 100 % en la previa: “Días anteriores estuve con fiebre y gripe y no llegué bien al partido del sábado, pero obviamente no le decía nada al ‘profe’ porque seguramente no me ponía. Lo de ahora solo es un calambre”.

De esta manera, se pudo conocer la situación de dos jugadores claves en la consecución del segundo título consecutivo. Ambos han sido parte de los dos proceso de la mano de Carlos Bustos en 2021 y, por supuesto, con Guillermo Salas en el año 2022.

Alianza Lima irá como Perú 1 a la Libertadores 2023

Tras superar a Melgar en la gran final de la Liga 1, Alianza Lima se quedó con el cupo de Perú 1 en la Copa Libertadores 2023. Es decir, el cuadro íntimo disputará el certamen continental desde la Fase de Grupos, asegurando un desembolso de tres millones de dólares por parte de la Conmebol. El sorteo donde conocerá a sus rivales será el 22 de marzo.

Cabe resaltar que el torneo iniciará el próximo 8 de febrero y sus tres primeras fases se disputarán desde la fecha mencionada hasta el 15 de marzo. Luego, la fase grupal iniciará el 5 de abril y culminará en la semana del 28 de junio.





