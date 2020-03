Se hizo oficial. Fondo Blanquiazul, el principal acreedor de Alianza Lima, envió un comunicado donde confirma que ha pedido a la administración blanquiazul que Jean Deza sea separado del equipo a la brevedad.

Las constantes indisciplinas del atacante de Alianza Lima, llevaron a que poco a poco vaya perdiendo terreno en el club blanquiazul. Primero con un respaldo frío de parte deo comando técnico, luego su no inclusión en la lista para un partido de la Liga 1. Seguido a ello siguieron sus apariciones en programas es espectáculos y no fue inscrito en la Copa Libertadores.

Pero ante la cuarta aparición, el Fondo Blanquiazul, máximo acreedor de Alianza Lima, ya decidió que no quiere contar con el jugador y le ha trasladado ese sentir a la administración de Kattia Bohorquez que debe buscar la forma legal de desvincular al atacante de 26 años del club. Recordemos que tiene contrato hasta diciembre del 2020.

Comunicado del Fondo Blanquiazsul sobre el caso de Jean Deza. (Foto: Twitter)

Jean Deza solo sumó tres encuentros con Alianza Lima, todos ellos al inicio de la temporada y antes de conocerse los ‘ampays’. Si bien al inicio recibió el apoyo de Pablo Bengoechea, hoy extécnico ‘blanquiazul’, con el pasar de las semanas esta confianza terminó por agotarse y, con ello, la posibilidad de una nueva chance dentro del club.

¿Qué dice el comunicado?

El Fondo Blanquiazul comunica a la gran familia de Alianza Lima y a la opinión pública lo siguiente:

1. Respecto al caso del señor Jean Deza, hemos reiterado la recomendación a la administración del Club Alianza lima para que se tomen medidas ejemplares inmediatas que protejan los intereses deportivos e institucionales y se proceda a desvincularlo del Club dentro del marco legal y administrativo correspondientes.

2. Como lo señalamos en un anterior comunicado, el Fondo Blanquiazul, como titular de la Junta de Acreedores del Club Alianza Lima, ha definido lineamientos estratégicos para el desarrollo y crecimiento del club con altos estándares de calidad y disciplina. No toleramos actos que mellen el prestigio y la reputación del equipo del pueblo.

Consecuencias en Alianza Lima

El domingo pasado, Pablo Bengoechea anunció su renuncia a Alianza Lima, al no poder sostener el buen funcionamiento del equipo durante el tiempo que estuvo. “Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande”, indicó en conferencia.

Alianza Lima ya se encuentra en Argentina para el partido de la fecha 2 de la Copa Libertadores. La institución llega a Buenos Aires con la intención de sumar su primer triunfo en el torneo internacional.