El último sábado, Universitario de Deportes logró una importante victoria (2-1) frente a ADT, lo que los mantiene en el primer lugar del Clausura con 33 puntos. Los cremas están a tres puntos de Alianza Lima y a ocho de Sporting Cristal. Gracias a los goles de Alex Valera, el equipo disfruta de este buen momento. Sin embargo, el goleador recibió fuertes críticas tras comentarios sobre la lesión que sufrió antes del partido de Perú contra Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. En redes sociales, se cuestionó su recuperación en tiempo récord y se puso en duda su compromiso con la Bicolor, a lo que Jean Ferrari salió en defensa de su goleador.

Como se recuerda, Valera fue descartado a última hora del once de Jorge Fossati debido a un dolor lumbar que le impidió jugar contra la ‘canarinha’. Tras esto, su presencia en el partido del sábado era una duda, más aún sabiendo que el duelo contra los celestes es este miércoles. Sin embargo, de manera rápida e inesperada, el atacante recibió el alta médica y fue alineado como titular contra los tarmeños, donde anotó dos goles.

Ante esto, surgieron comentarios criticando a Alex, cuestionando la veracidad de su lesión. Muchos en redes sociales consideran que esta fue “falsa”, como expresó el periodista Ernesto Cavagneri. “Lo peor de todo es que el ‘tío’ sabía que no estaba lesionado y se prestó para la farsa. Y en una Eliminatoria. Eso es imperdonable. Que siga la pendeja*** del ‘Tin’ y su banda. Lindo mi Perú”, mencionó el comunicador a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Frente a esta publicación, el administrador crema no dudó en expresar su opinión y refutó con firmeza las acusaciones planteadas por el periodista. Ferrari enfatizó que no se deberían emplear esos adjetivos, ya que podrían ser considerados difamatorios, lo que podría llevar el asunto a instancias legales. “Cuidado con lo que escribes, la difamación es un delito penal, decir “farsa” sin medios probatorios es difamar, no te equivoques con nosotros”, fue su respuesta.

La palabra de Alex Valera sobre las criticas

En la zona mixta, el delantero nacido en Lambayeque fue claro y directo al referirse a las especulaciones sobre su baja en el partido de la Selección Peruana. “Nunca haría nada para perjudicar a la selección, y no me corro. Me lesioné durante el calentamiento en Brasil, fue algo imprevisto”, aseguró con incomodidad hacia los comentarios que surgieron en algunos medios de comunicación.

Valera explicó con detalle cómo se produjo su lesión: “Estábamos haciendo el reducido, giré y sentí un hincón en la cintura. Quise correr, pero ya no me daba. Fue algo inesperado”. El exDeportivo Llacuabamba dejó en claro que estaba molesto por la manera en que se manejó la información en torno a su lesión, especialmente por ciertos periodistas que, según él, “dicen cosas que no saben”.

Asimismo, también aprovechó para expresar su descontento con un sector de la prensa deportiva. Valera mencionó que algunos periodistas especularon de manera inapropiada sobre su situación física, lo que generó incomodidad tanto en él como en el entorno de la ‘u’. “Eso incomoda. La gente consume pero no termina de ver toda la información”, apuntó al respecto.

A pesar de las críticas, Valera mostró su satisfacción por haber podido aportar al equipo en un momento crucial. Sus dos goles no solo significaron tres puntos valiosos, sino que también reforzaron la confianza del equipo de cara al próximo desafío: Sporting Cristal. Valera es consciente de lo que se viene y aseguró que el equipo ya está mentalizado en ese choque en el presente.

“Será un partido muy duro. Es un equipo grande, tiene buenos jugadores y nos hará un buen partido”, señaló el delantero crema, mostrando respeto por el rival, pero también confianza en el trabajo del equipo que dirige Fabián Bustos. “Depende de nosotros seguir así. Tenemos que trabajar el partido, concentrarnos y hacer lo que venimos haciendo bien”, añadió.

Lo que se le viene a Universitario

El próximo choque de Universitario de Deportes será ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está pactado para disputarse el miércoles 23 de octubre desde las 8:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para proclamarse campeón de la Liga 1 sin necesidad de jugar los play offs. Luego del duelo ante los celestes, la ‘U’ tendrá que enfrentar a Cienciano (L) y Los Chankas (V).

