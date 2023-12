El lunes por la noche, Leao Butrón sorprendió con una publicación en sus redes sociales, el cual iba dirigido a Jean Ferrari y sus declaraciones durante la inauguración del complejo polideportivo en el estadio Lolo Fernández de Breña. Como era de esperarse, el administrador temporal del conjunto merengue respondió por el mismo y señaló que tomará acciones legales contra el exarquero, algo que volvió a confirmar este martes ante los medios de comunicación.

Como se recuerda, el exguardameta de Alianza Lima escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Así que tienen coliseo propio, como no van a tener si no le pagan a nadie, meten cabeza a todos, hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben, meten cabeza por millones a empresas, no van a meter por unos cuantos miles a familias. Estafadores”.

Sin pensarlo dos veces, Jean Ferrari también utilizó sus redes sociales y citó a Leao Butrón, asegurando que tomará acciones legales por sus palabras. “Leao Butrón ahora tendrás que responder por la vía legal todas tus afirmaciones, espero tengas los argumentos para sostener lo que escribes”, respondió.

Aunque el exfutbolista de Alianza Lima señaló que se haría cargo de sus palabras, eso no movió la postura del administrador merengue. Y es que un día después de choque, luego de la presentación de la camiseta de la temporada 2024, el mandamás crema aprovechó para referirse al tema y aseguró que todo ya se encuentra en “ruta legal”.

“Yo simplemente lo que he manifestado es que va a tener que argumentar lo que dice. Legalmente, cuando uno dice algo, tiene que sustentarlo con pruebas o argumentos. Si no los tiene, evidentemente va a tener que responderle a un juez. Nosotros estamos encaminando la querella. Esto ya está en su ruta legal que es lo que corresponde”, aseguró el mandamás crema ante la prensa.

Universitario presentó la camiseta edición 2024

Esta tarde, Universitario de Deportes dio a conocer la camiseta principal que utilizará a lo largo de la próxima temporada de la Liga 1 y de la Copa Libertadores 2024, año en el que celebrará el Centenario de su fundación, por lo que la indumentaria del patrocinador merengue realizó algunos detalles relacionados al evento que los cremas celebrarán en agosto próximo.

“Luego de esta presentación, vienen cuatro camisetas más: dos alternas, la del hincha y la del centenario que va a salir en agosto”, sostuvo Jean Ferrari en la presentación del uniforme merengue para la siguiente edición de los torneos oficiales que disputará.

Ojo a un detalle, Universitario de Deportes estrenará su nueva indumentaria en la presentación de su plantel ante su hinchada en la Noche Crema 2024, confirmando que todos los amistosos previos que dispute los hará con el uniforme que usó esta temporada, en la que se proclamó campeón nacional.

Cabe destacar que la nueva camiseta del elenco crema ya se encuentra a la venta en la web de Marathon (229.90 soles) y que, incluso, tuvo una campaña de preventa que constó de un sorteo con los que la adquirieron antes de la presentación para que puedan asistir a la ceremonia que se realizó este martes.





