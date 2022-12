“Adiós a la pelota”, se lee en la emotiva publicación que realizó Jefferson Farfán en sus redes sociales, anunciando su retiro del fútbol profesional. Así, el delantero de 38 años, le puso fin a su brillante carrera donde sumó importantes títulos en diferentes clubes del mundo y grandes logros con la Selección Peruana.

El futbolista nacional no tuvo mejor idea que publicar un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram. En él, se le puede ver dentro de las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, recinto donde disputó con Alianza Lima sus dos últimos años de carrera, logrando el bicampeonato de la Liga 1.

“Los años pasan y quedan tantos recuerdos increíbles de toda una vida haciendo lo que más amo: jugar al fútbol. Vienen a la memoria mi debut en Alianza Lima. Mi salida para Europa, cuatro títulos en Holanda. Abrir camino en la dura Bundesliga donde di más de siete años de mi vida, pude jugar contra los mejores del mundo. Luego, llegue a Rusia, país maravilloso donde pude salir campeón”, dice Farfán en el clip, donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera futbolística.

“Pero principalmente, donde cumplí mi máximo sueño de poder representar a mi Perú en un Mundial. Diría que ese ha sido el momento más especial de mi carrera en el fútbol y me siento bendecido por ello. También por la oportunidad después de poder regresar a mi país para salir bicampeón con el club de mis amores, Alianza Lima”, añadió ‘Jeffry’, quien tuvo un papel importante en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y el bicampeonato de Alianza Lima.

“No voy a negar que entran sentimientos de tristeza, de saber que una etapa de vida se cierra. Pero las alegría de lo vivivo sobrepasan eso y me dan las fuerzas para mirar al futuro con gran ilusión. La vida y el fútbol me han enseñado que no importa cuantas veces te caigas, sino cuántas te vuelves a levantar para seguir luchando”, prosiguió Farfán.

Finalmente, el internacional con la Seleccion Peruana se despidió y aseguró que siempre apoyará a Alianza Lima y al país: “Quiero que sepan que siempre estaré para mi club y para mi hermoso país. Que no hay obstáculo que nos detenga, que si nos unimos y somos fuertes, lograremos todo. Quiero que nuestros chicos nunca dejen de luchar por sus sueños”.

“Gracias a todos por acompañarme en este trayecto de vida, por hacerme más fuerte y por ser mi motivación para seguir luchando. En especial, a los que siempre estuvieron a mi lado desde el comienzo en las buenas, pero sobretodo en las malas, como mi madre y familia. Gracias a Dios por darme salud y permitirme cumplir todos mis sueños. ¡Gracias fútbol!”, concluyó.





