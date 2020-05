A través de un medio ruso, el presidente del Lokomotiv, Meshcheryakov, confirmó que Jefferson Farfán dio un resultado positivo a la prueba de descarte de coronavirus que se realizó a todos los jugadores del primer equipo, siendo la ‘Foquita’, el único futbolista contagiado del plantel.

En la misma conversación, el presidente del club aseguró que Jefferson Farfán actualmente se encuentra en su hogar y que deberá acatar todas las recomendaciones de los médicos para lograr su pronta recuperación.

“Sí, contrajo el coronavirus. Está en Moscú. Todavía no ha sido hospitalizado, se está tomando una decisión de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades y los médicos”, escribió Meshcheryakov, presidente del Lokomotiv en conversación con RSPORT.

