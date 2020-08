Exar Rosales, arquero de Ayacucho FC, la pasó genial en El Tridente Depor y además de hablar del presente que vive en el conjunto ayacuchano, comentó algunos detalles de la amistad que mantiene con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, con los que jugó en la categoría 84 de Alianza Lima. Además, dio detalles del noble gesto que tuvieron la ‘Foquita’ y el ‘Depredador’ con algunos de sus compañeros durante la pandemia.

A raíz de los trabajos que Farfán viene realizando en la Videna, se le preguntó a Rosales si se lo encontró antes del cotejo entre Ayacucho FC y Llacuabamba, por la fecha 7: “No, no. Yo creo que él fue a entrenar en la mañana a la Videna, porque nosotros llegamos ahí a las 2:00 p.m. y ya no estaba, tampoco el comando de la selección, creo que no nos tenían fe (risas)”.

Julio Peña quiso indicar más sobre la relación entre ambos y le preguntó al arquero, quien le pega bien desde los doce pasos, cómo hacía cuando había un penal en la categoría 84. “La verdad que a veces compartíamos, porque a veces pateaba yo, a veces Jefferson, a veces Paolo, pero él estuvo un tiempo con nosotros, porque después se fue al Bayern”, aseguró.

“Creo que esa categoría 84 de Alianza Lima es una familia, en Alianza hicieron un buen trabajo no solo en el tema futbolístico, también en el personal, porque hasta ahorita nosotros nos seguimos viendo, seguimos apoyándonos. Hay una infidencia que no debería contarla, pero lo voy a hacer porque es digno de imitar. Jefferson, Paolo y Roberto (Guizasola), durante la pandemia, han ayudado mucho a los muchachos de la categoría 84, que no la estaban pasando bien con víveres. Eso es rescatable porque ellos han podido apoyar a su familia, pero pensaron en los amigos de infancia, que estuvieron en el proceso para que ellos lleguen a ser excelente futbolistas”, afirmó Exar Rosales .

Exar Rosales ha sido protagonista de varias anécdotas en los lives realizados por Paolo y Jefferson, algo que toma con humor. “Obviamente que es un tema de broma, siempre hemos sido así bromistas. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos vacilamos, ‘hacemos hora’. Lo importante es que siempre nos estamos comunicando”, confesó.

Quiere ser campeón

Exar Rosales tiene como uno de sus objetivos en el año llegar a la Selección Peruana y también salir campeón con Ayacucho FC. “El año pasado no clasificamos a la Sudamericana por tema de goles, pero este año nos hemos propuesto pelear y llegar lo más lejos posible. Es complicado, porque hay equipos muy buenos, que se han reforzado bien, con muchos referentes, además tenemos el tema de que el campeonato se ha centralizado y no tenemos nuestra localía que era fuerte. Ahora somos conscientes de que la realidad ha cambiado, ahora tenemos que ver de otra forma el torneo, ya no tenemos la altura de aliado, jugamos de igual a igual y por eso el compromiso es el doble”, indicó.

Finalmente se refirió a Sport Huancayo, su rival de la próxima fecha: “Huancayo tiene un plantel amplio, pero tenemos que preocuparnos de lo que tenemos que hacer nosotros y mientras menos errores cometamos, mejor para nosotros. Nuestra idea es mantenernos en la punta”.