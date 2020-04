Joazhiño Arroé contó que tuvo una fuerte pelea con Wilder Cartagena el año pasado y que estuvieron sin hablarse más de un mes. El volante de Alianza Lima dijo que hoy el problema está más que superado y que incluso extraña al jugador del Godoy Cruz.

“Discutimos porque a él no le parecía muchas cosas de mí y a mí no me parecían cosas de él. Fue una discusión muy fuerte, en la mesa donde estábamos con Gallese, Salazar y Manzaneda”, contó el blanquiazul para Movistar Deportes.

“Fue dos días antes de un partido de Copa Libertadores. No nos hablamos durante un mes y medio, ni nos saludábamos. Hasta concentrábamos juntos y tuvimos que cambiar de pareja”, reveló.

El volante de Alianza Lima dijo que actualmente todo está superado y que la amistad con Wilder Cartagena se mantiene. “Fue gracioso, discutimos horrible. Pero luego ya lo arreglamos y somos buenos amigos, ahora lo extraño”, declaró.

