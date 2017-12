Joazinho Arroé: ¿Lejos de Real Garcilaso y más cerca de regresar al extranjero?

Fue de los futbolistas más regulares del torneo. Y ello se vio reflejado en la continuidad que tuvo con Real Garcilaso , con el que clasificó a la Copa Libertadores. Ahora, Joazinho Arroé vive bajo una incertidumbre, debido a que todavía no firma su vinculación con ningún club. Eso sí, ofertas tiene. Solo se está dando tiempo para analizar el panorama y elegir la mejor.

“Hay otras opciones que prefiero no decirles. Hay un par que me gustan de afuera, que me llaman mucho la atención pero quiero conversar bien con mi agente. Me emociona mucho el hecho de jugar la Copa Libertadores, pero este tema se va a resolver en estos días para tener las cosas claras para la pretemporada, tanto para mí como para el club”, dijo Arroé a Radio Capital.

En ese sentido, el atacante de 25 años de edad aplaudió el esfuerzo que realizaron sus compañeros (muchos de ellos no seguirán) para alcanzar una clasificación a un torneo internacional.

Por otro lado, se mostró sorprendido con la decisión de la dirigencia por no renovarle a una plantilla que hizo bien las cosas y fue protagonista durante el Torneo Descentralizado.

“Más allá de tener una buena infraestructura y pagar puntualmente, es el hecho de tratar bien al jugador y que no tengan esa duda de que, si pasa algo malo, se pueden ir”, agregó.

