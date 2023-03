El último jueves, Sporting Cristal vivió una noche espectacular por la Copa Libertadores, al vencer a Huracán por 1-0 y así clasificar a la fase de grupos del torneo continental. Tras la consecución de este logro, Joel Raffo, presidente del club rimense, compareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa realizada en La Florida y se refirió a varios puntos importantes, entre ellos, la posibilidad de que la institución pueda tener su estadio propio en un futuro.

En primer lugar, el mandamás de la entidad ‘celeste’ se dirigió a los hinchas que asistieron al Estadio Nacional para alentarlos frente al ‘Globo’ y que jamás desistieron en empujar en busca de la clasificación. Dentro de eso, resaltó que, tras la victoria sobre el cuadro de Diego Dabove, Sporting Cristal ha podido vencer a equipos de cuatro países diferentes en lo que va del 2023: Nacional de Asunción (Paraguay) y Huracán (Argentina) por la Libertadores, además de Aucas (Ecuador) y Deportes Tolima (Colombia) en la pretemporada.

“Más allá del resultado final, que es estar nuevamente en fase de grupos, haber ganado estas series representa muchísimo, no solo para el club, sino también para el fútbol peruano. Tuvimos dos partidos previos contra rivales internacionales, Aucas y Deportes Tolima, y también ganamos. Eso es muy meritorio”, manifestó

Por otro lado, cuando fue consultado sobre la localía de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa, Joel Raffo señaló que la prioridad siempre la tendrá el Estadio Nacional. Como se conoce, el coloso ubicado la calle José Díaz pasará por un proceso de reacondicionamiento para que quede en óptimas condiciones para el Mundial Sub-17, el cual se llevará a cabo en nuestro país.

“Esta es una situación que la sabíamos desde hace mucho tiempo, porque tiene relación directa con el Mundial Sub-17 que se va a desarrollar en nuestro país en noviembre de este año. Sin embargo, hoy no estamos en una situación de poder definir y tomar una decisión, por un tema muy sencillo: el estadio Nacional sigue siendo una alternativa y vamos a agotar todas las instancias para poder jugar, por lo menos, la fase de grupos en el estadio Nacional. No nos queremos precipitar. Ya estamos haciendo gestiones para lograr ello, es muy importante para nosotros que eso se pueda dar”, acotó.

Asimismo, otra de las inquietudes de la prensa giró entorno a la posibilidad de un estadio propio para el club del Rímac. Raffo fue cauto en su respuesta, pero no ocultó que ese siempre ha sido una visión de la directiva. No obstante, a pesar de que el club ha recibido una importante inyección económica por pasar a la fase de grupos de la Libertadores, por ahora se enfocarán en los proyectos netamente deportivos.

“El estadio propio es un sueño, lo he dicho varias veces. Es una visión que tenemos, no lo puedo negar. Hay que dar pasos hacia esa visión, porque no es sencillo. No nos podemos desenfocar, finalmente Sporting Cristal es un club de fútbol y muchos estadios a nivel mundial han desenfocado mucho el desarrollo para que el club siga creciendo. Nosotros estamos principalmente enfocados en seguir desarrollando la buena base, hacer inversiones necesarias del crecimiento competitivo del equipo, de nuestra residencias. Y esos recursos que llegan, son para eso”, puntualizó.

Sporting Cristal juega de local en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: Sporting Cristal)

La continuidad de Tiago Nunes

En la misma conferencia de prensa también estuvo presente Guido Bravo, director deportivo de Sporting Cristal, quien fue consultado sobre la continuidad de Tiago Nunes al mando del equipo. Como se recuerda, el director técnico brasileño tiene contrato solo por todo el 2023, sin embargo, hoy se conoció que existe una cláusula de ampliación.

“Él tiene un contrato de un año, pero tiene una cláusula para ampliarlo a un segundo año. Estamos muy contentos con lo que él hace, con su comando técnico. Definitivamente son conversaciones que creo no son el momento para tenerlas, pero sí están siempre presentes en la evaluación que hacemos porque el balance es bastante positivo. Estamos en marzo, hay tiempo para ver estas cosas”, dijo Bravo.

Finalmente, sobre el regreso de Alejandro Duarte a los terrenos de juego, el directivo señaló que el guardameta ya está en la etapa final de su recuperación. Recordemos que el futbolista de 28 años sufrió una fractura en la clavícula derecha ante Tolima, durante la presentación del plantel en la ‘Tarde Celeste’.

“Desde el momento de su lesión su evolución ha sido favorable. Ha cumplido con todos los tiempos requeridos medicamente, ya está haciendo algunos ejercicios dentro del campo. Calculamos que en cuatro semanas estará para entrenar a la par de sus compañeros y al resto de porteros”, puntualizó.





