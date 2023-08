Este miércoles, Universitario de Deportes se midió ante ADT, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien los merengues no se guardaron nada y salieron con sus mejores elementos al terreno de juego del Estadio Municipal Unión de Tarma, fueron superados por el ‘Vendaval Celeste’, que no desaprovechó las pocas oportunidades que tuvoy triunfó por 2-0 con goles de Janio Pósito y Kevin Serna. Tras ello, Jorge Fossati, DT del cuadro crema, analizó el partido y realizó una fuerte crítica contra el arbitraje de Joel Alarcón, señalando que fueron perjudicados.

“El tema del arbitraje en general, lo vi un arbitraje bueno, normal, con pequeños errores. En cuanto a esas dos jugadas puntuales, la primera veo claramente que Alex está fuera del área. Me parece que es más del arquero que se le acerca que él que va al arquero, pero el árbitro sabrá por qué lo sancionó. Lo otro es que, hoy por hoy, si un árbitro se equivoca, tiene la posibilidad que el VAR lo ayude a corregir ese error”, mencionó el estratega uruguayo en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: “No sé bien cómo funciona en este caso, porque ya cuando Alex le va a pegar al arco, yo ya escucho el silbato del árbitro, entonces no sé si ahí le permite al VAR corregir. Hoy las instrucciones que los propios árbitros me dicen que, ante la eminencia de una jugada de gol, ellos deben dejar seguir y después detienen el juego para que lo revisen en el VAR. No sé por qué el árbitro sancionó”.

Consultado sobre el gol anulado a José Rivera, Jorge Fossati aseguró que no era necesario que Joel Alarcón acuda al VAR, puesto que se encontraba cerca de la acción. “Lo otro estaba cerca de mí, sinceramente creo que hubo contacto, pero no de falta y así se llevó la pelota Matías y ahí el VAR sí corrigió. El árbitro en campo no ve infracción, no sé por qué acercárselo con una cámara, con una foto, no lo entendí, pero hablar de eso ahora suena a excusa”, aseveró.

Eso sí, el entrenador uruguayo agregó que espera que el mismo criterio con el que fueron dirigidos en Tarma se aplique en todos los partidos de la Liga 1 Betsson:“Veo que en otros partidos hay penalitos que se cobran, soplidos. Creo que lo fundamental es que haya un criterio parejo en todos los partidos. Para eso deben trabajar los árbitros y el VAR, porque no puede ser que el VAR vea una hormiga en un partido y no un elefante en otro”.

Finalmente, Fossati culminó la rueda prensa hablando sobre el rendimiento de su equipo, señalando que merecieron un mejor resultado. “Excepto los primeros cinco minutos y los cinco finales del partido, me parece que hicimos un muy buen partido enfrentando a un buen rival que hizo sus méritos. Durante el desarrollo del partido, más allá que eso no se gana con merecimientos, felicito al rival por lo que hizo, pero creo que nuestro equipo hizo un buen partido. Lamentablemente no se vio reflejado en el marcador final”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Luego del partido contra ADT, en el estadio Unión Tarma, Universitario de Deportes tendrá que volver rápido a la capital para iniciar los trabajos con miras al choque de este sábado (sobre las 7 y 30 de la noche) con Deportivo Garcilaso, en el estadio Monumental de Ate, por la décima jornada del Torneo Clausura.





