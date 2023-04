Universitario de Deportes logró una importante victoria ante Deportivo Municipal. Los cremas se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, dos atrás de Alianza Lima. Jorge Fossati habló sobre el rendimiento de sus dirigidos y también dejó un mensaje a los árbitros por los minutos de descuento y la expulsión de Alex Valera en los últimos minutos.

“Nuevamente tuvimos argumentos ofensivos, defendimos bien. De los 30 a 35 minutos en adelante, los méritos del rival y otros imponderables a los cuáles no me voy a referir. De los errores nuestros yo soy responsable, tuvimos un déficit en el juego aéreo. Fue de la manera que Municipal creó más de una situación clara donde nos salvamos por intervención de un defensa o que ellos fallaron. Nos queda la imagen de esos últimos minutos que fueron 16, porque hubo 6 de descuento que no los entendí tampoco”, dijo en conferencia de prensa.

También se animó a realizar un balance del partido y cómo cambió la cara de Universitario de Deportes cuando se encontraban con el marcador adverso. Para Fossati, perder fue un impulso para cambiar la actitud y buscar la remontada junto con la victoria.

“Los primeros cinco o diez minutos no éramos nosotros, no estábamos en cancha. Cometimos errores poco frecuentes. Nos hacen el gol y parece que hubiéramos cambiado. Hubo once nuevos. Comenzamos a jugar y bueno, producimos situaciones donde pegamos bien. Ellos con buenos jugadores y argumentos crearon situaciones”, agregó el estratega.





La expulsión de Valera

Fossati también fue consultado por el árbitro del partido y la acción que determinó la expulsión de Alex Valera del partido. Para el estratega uruguayo, no debió de recibir la tarjeta roja, pero evitó ahondar en opinar sobre las actuaciones de los jueces.

“Yo no me voy a referir a ellos, hay otras autoridades que tienen que hacerlo. No es mi función. Mi función es trabajar con ellos todos los días para tratar de mejorar. Desde mi posición me sorprendió tremendamente la expulsión de Alex, pero el árbitro está más cerca que yo”, finalizó.

Fossati sobre expulsión de Alex Valera. (Video: Wilmer Robles)





