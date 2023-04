Desde que Jorge Fossati llegó a Universitario de Deportes, la cara del equipo cambió y poco a poco se empezó a respirar un aire diferente en cada rincón del predio ‘merengue’. Y es que los números hablan por sí solos: once partidos disputados, nueve victorias, dos empates y ninguna derrota –si contamos los duelos por Liga 1 y Copa Sudamericana–. Así, pues, la hinchada ‘crema’ tiene razones para ilusionarse de que por fin podrán quitarse esa pesada mochila de no campeonar. Hoy, sin despeinarse, volvieron a tener una tarde de ensueño en el estadio Monumental y la coronaron subiéndose al primer lugar del Torneo Apertura.

Sport Boys nunca fue rival para la ‘U’ y el ‘Flaco’ volvió a reafirmar que no solo tiene un buen equipo, sino también un plantel donde todos responden cuando son requeridos. Alex Valera regresó al titularato y le respondió con un ‘hat-trick’, mientras que José Bolívar y Marco Saravia cumplieron en sus respectivas labores. Por eso, más allá del buen planteamiento de Guillermo Sanguinetti en el primer tiempo, Fossati quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

“Valoro muchísimo los tres puntos por la capacidad del rival de hacer su partido, me parece que desde lo estratégico mi colega (Sanguinetti) hizo un muy buen partido, hizo que sus jugadores hicieran un muy buen partido y feliz porque nuestro equipo logró imponerse una vez más al rival con claridad, con méritos y hoy inclusive hicimos que José (Carvallo) tuviera muy poco trabajo y eso es mérito del equipo porque siempre he dicho lo mismo, es tanto mérito saber atacar como defender”, manifestó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

“Lo otro es que los cambios que realizamos fue pensando en tener en cancha los once de inicio que nosotros pensábamos que estaban mejor para este partido, no es pensando en el partido del jueves, sino en ganar en este partido. Después del 3-0 podía pensar en cuidar a alguien, me quedaba solo un cambio pero hasta ahí era ver si había jugadores que estaban en peligro dentro de la cancha que tengan alguna lesión y por ese lado fue que renovamos el equipo. Lo de Andy (Polo) fue por alguna molestia que él manifestó y tomé la decisión de sacarlo”, añadió.

Otro de los puntos que conversó con los medios de comunicación fue la nueva expulsión de Alex Valera. El delantero fue figura por marcar los tres goles del partido, pero volvió a estar en el ojo de la tormenta al recibir una tarjeta roja tras enfrascarse en una pelea con Christian Ramos. El estratega ‘charrúa’ sentó su posición sobre lo sucedido.

“Hoy lo que yo veo es un puñetazo y tampoco me gusta hablar de los rivales pero como siempre digo, por más que uno quiera mentir la cámara dice la verdad. Yo veo un puñetazo y que Alex reacciona ante ese puñetazo, no ante la falta. Desde donde estoy me parece que no hay más que un empujón, pero se catalogó de la misma manera que ese puñetazo”, remarcó.

Añadió que será un trabajo pendiente para el propio Valera el de corregir esas actitudes que a la larga perjudican al mismo equipo. “Una pena porque un jugador que termina con la posibilidad de llevarse la pelota y otra vez cuando se termina el partido recibe la roja, es realmente una pena pero si la mereció tendrá que corregirse y no repetirse si es que cometió algún error grave”, acotó.

Jorge Fossati y Guillermo Sanguinetti tuvieron un afectuoso saludo antes del partido. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

Por otro lado, Jorge Fossati también fue consultado sobre la posibilidad de que Piero Quispe y Luis Urruti sean tomados en cuenta para el encuentro ante Independiente de Santa Fe por la Copa Sudamericana. El uruguayo fue claro: es muy complicado que ambos futbolistas estén disponibles. “No soy médico, la recuperación está en manos de los médicos, no pasó al siguiente nivel que sería ya estar en manos de la parte física y de verlos nosotros en cancha. Es muy difícil, no digo imposible pero es difícil”, aseveró.

Finalmente, el entrenador de 70 años fue cauto al referirse al momento que vive Universitario después de haber superado a Alianza Lima, trepándose en lo más alto de la tabla de posiciones. “Yo dije siempre que nuestro objetivo es ganar el partido que viene y la tabla en sí muestra una realidad, pero no toda al tener diferente cantidad de partidos jugados, no es una tabla que te diga toda la verdad, dice una parte. Lo más importante no es estar como líderes, sino llegar como líderes”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta victoria por la fecha 14 del Torneo Apertura, Universitario volverá a jugar a mitad de semana cuando reciba a Independiente de Santa Fe por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana 2023. Este compromiso está programado para el jueves 4 de mayo desde 9:00 p.m. y se disputará en el estadio Monumental.

Los ‘merengues’ son, junto a los colombianos, los líderes en su grupo en el certamen continental por lo que tienen la obligación de ganar en casa si quieren acercarse cada vez más al objetivo de clasificar a los octavos de final. En la fecha pasada los de Jorge Fossati rescataron un punto al empatar por 2-2 con Goiás, gracias al salvador tanto de Alex Valera.





