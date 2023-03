Jorge Fossati, como hombre de fútbol, sabe que las victorias, cuando son urgidas, se celebran el doble. Hoy, a pesar de que no estuvo en el banquillo, así lo hizo. Cuando Diego Haro pitó el final del compromiso y se consumó la victoria de Universitario de Deportes sobre Melgar (1-0), el director técnico uruguayo alzó los brazos y gritó a los cuatro vientos. Cualquiera que no lo conociera lo hubiera confundido como un hincha más.

Y es que no es para menos. La ‘U’ no tuvo el camino fácil ante el ‘Dominó’ y, de no haber sido por el autogol de Alejandro Ramos, quizás otra hubiera sido la historia. Fuera de eso, el equipo crema entregó hasta la última gota de sudor y la hinchada quedó conforme con el desenlace, pues más allá del resultado positivo, hoy fueron al estadio Monumental para regresar a casa con una sola frase entre sus labios: “esos son mis jugadores y lo dieron todo”.

Fossati asumirá la dirección técnica de la ‘U’ luego de este encuentro y le tomará la posta a Jorge Araujo, quien se despidió de su breve interinato. El uruguayo no quiere dejar nada al vacío y desde hoy mismo comenzó a maquinar su esquema para los partidos que vienen. Como buen ‘charrúa’, no se conforma con poco.

“Lo mejor del partido fue la actitud del equipo. Tenemos que trabajar para tratar de mejorar. Puedo decir que estoy satisfecho, pero nunca conforme, siempre quiero más”, manifestó el estratega, de 70 años, en diálogo con los medios de comunicación.

Jorge Fossati debutará como técnico de Universitario ante Cienciano. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Asimismo, comentó sobre su rol en el comando técnico de ‘Coco’ durante esta tarde dulce para el pueblo ‘merengue’. “Se le ganó a un buen equipo. Este partido le viene bien a los muchachos para ganar en confianza, eso es lo que hemos tratado de transmitirle en nuestra intervención como asistentes de Araujo”, acotó.

“La ansiedad y nervios, y las ganas de darle la alegría a la gente, no es el camino, ya que siempre tienen que estar concentrados dentro de la cancha y con el orden que el entrenador les manda”, puntualizó el ‘Flaco’.

Universitario: ¿cuáles son sus próximos partidos?

Universitario de Deportes volverá a jugar este jueves 9 de marzo cuando reciba a Cienciano en el estadio Monumental por la ronda previa de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 9:00 p.m. y será transmitido a través de la señal televisiva de DIRECTV, además de la versión de ‘streaming’ de DSports.

Posterior a este debut de la ‘U’ a nivel internacional, el equipo estudiantil jugará por la Liga 1 el próximo lunes 13 de marzo cuando visite a Deportivo Binacional desde las 6:00 p.m. De momento, el escenario de dicho duelo no está confirmado, pero presumiblemente será en el estadio Guillermo Briseño Rosamedina, ubicado en la ciudad de Juliaca.





