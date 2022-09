Por ahora, Guillermo Salas está al frente de Alianza Lima de manera interina -su debut fue con triunfo sobre Carlos Stein-, sin embargo, alrededor de La Victoria hay más de un nombre que suena para ponerse el buzo blanquiazul. El de Jorge Luis Pinto, campeón con los íntimos en 1997, siempre aparece. Entonces, el DT colombiano habló sobre la posibilidad de volver a tienda aliancista y, a su vez, se refirió a la despedida de Claudio Pizarro, jugador que estuvo bajo el mando del guía cafetero.

“Lógico, a cualquier persona le gusta dirigir a Alianza, un equipo protagonista, de peso en Sudamérica, falta algo que darle en la parte internacional, es un gran club”, mencionó el estratega colombiano en diálogo con Radio Ovación. El técnico se puso el buzo del equipo de La Victoria y fue campeón nacional en 1997. Por esta razón, es uno de los recuerdos más anhelados por el hincha.

“Hay que mirarlo con calma, no emocionarnos, ya no estoy para eso. Me encantaría porque es un club que tiene que ser ganador. Me gustaría y encantaría darle un status internacional, que es lo que le falta, pero eso lo dirá el fútbol y los días”, sostuvo el estratega en el Portal Menú Deportivo.

La despedida de Claudio Pizarro

Asimismo, Jorge Luis Pinto aprovechó para referirse a la despedida de Claudio Pizarro que se realizará en Alemania y fue aplazada por la pandemia. El colombiano recordó que fue uno de los artífices de su debut en Alianza Lima.

“Claudio Pizarro hizo su debut conmigo en Alianza Lima. Además me acuerdo que debutó en el torneo internacional contra Colón en Santa Fe por Copa Libertadores, jugando los últimos 30 minutos. Es uno de los modelos de jugadores que se cuidan, bien hablado, aportante para el equipo, un gran compañero. Aparte de su calidad futbolística como hombre de área, a Claudio Pizarro hay que valorarle todo lo que es como persona”, agregó.

Otro detalle que no dejó escapar fue la no presencia del ‘Bombardero de los Andes’ en el Mundial de Rusia 2018, de la mano de Ricardo Gareca. A su vez, también mandó un saludo a Juan Reynoso quien tomó el rumbo de la Selección Peruana para el siguiente ciclo de clasificación hacia el Mundial 2026.

“Doloroso para Claudio Pizarro no haber jugado un Mundial. Yo, lo hubiese llevado y en los tres partidos lo hubiese metido de cambio, ya que en 20 o 30′, hubiera sido supremamente útil. A Ricardo Gareca hay que reconocerle su trabajo en pro del fútbol peruano. Ojalá que Juan Reynoso pueda construir una nueva generación para enfrentar las próximas Eliminatorias”, dijo.





