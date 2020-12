A lo largo del año, Ayacucho FC, bajo la dirección de ‘profe’ Gerardo Ameli, se ganó el título de ser uno de los mejores equipos del torneo. Pero todo ello lo materializó cuando venció 1-0 a Mannucci, con un gol en el último minuto de Mauricio Montes, que le dio el boleto a la final de la fase 2 este sábado ante los ‘cerveceros’. De hecho, Jorge Murrugarra, joven volante de 22 años, tiene un peso importante en el logro de los objetivos. Lleva 25 partidos, 18 de ellos como titular, y es pieza clave en el ‘once’. “Cristal tiene jugadores muy importantes, cometer errores nos pueden salir caros”, nos dijo en Deporcast. Entérate cómo llegan los ‘Zorros’ a la final.

Gran campaña de Ayacucho, fueron seis partidos sin perder en la última parte que les sirvió para meterse a la final de la fase 2, ¿cómo se siente el grupo?

Muy bien, tranquilos. Creo que es el premio al sacrificio y esfuerzo que hizo el equipo durante el año. Si vieras lo que dejamos en los entrenamientos, te darías cuenta de nuestro trabajo.

Se imaginaban a inicios de año disputar una final y clasificar a la Copa Libertadores…

Desde que empezó el año nos propusimos llegar a un torneo internacional. Y ahora también de campeonar, creo que tenemos chances. Sabemos que será complicado, pero tenemos confianza y eso vale mucho.

¿Cómo se gritó el gol de Mauricio Montes ante Mannucci?

La verdad que sí. Muy contentos. Fue un gol en el último minuto y se vivió con mucha intensidad.

¿Cómo estuvo ese vestuario?

Sí, la gente estuvo cantando, tomándose muchas fotos, sobre todo había alegría porque el equipo clasificó a la Copa Libertadores. Logramos algo histórico para el club.

¿Crees que Cristal es el mejor equipo de la Liga 1?

Nosotros sabemos el equipo que es Cristal, después de la pandemia es el que mejor resultados sacó. Nosotros igual pensamos en hacer las cosas bien, el equipo está motivado y quiere salir a ganar.

¿Qué es lo que más les aconseja el ‘profe’ Ameli?

Nos dice que estemos tranquilos, que seamos un equipo humilde, que tengamos mucho sacrificio y también el correr bastante.

¿Y a ti?

Siempre me coloca en dos puestos. Lo normal que es de ‘6’, de ancla, para que me quede y haga jugar al equipo. Y también me permite algunas veces llegar al área rival. Me da confianza.

Mucho se especula sobre un cierto favoritismo hacia Cristal para que juegue la final nacional ante la ‘U’, ¿te preocupa?

Sí he escuchado eso de muchos periodistas, pero nosotros tenemos armas para hacer un buen partido y sacar un resultado favorable.

Murrugara lleva una temporada en Ayacucho. (Difusión)

¿Se imaginan ganando el campeonato nacional?

Vamos a paso a paso, partido a partido. Si por ahí sacamos un buen resultado, ya pensaríamos más en Universitario. Cristal tiene más chances, nosotros sabemos que si no ganamos nos vamos a nuestras casas.

Necesitan jugar cinco partidos para ser campeones…

Sabemos que es complicado, pero el equipo está bien.

¿Qué te preocupa más de Cristal?

Cristal tiene jugadores muy interesantes, nosotros tenemos que cometer los menos errores posibles. Sabemos que contra ellos, nos pueden salir caros.

¿Le temen a Cristal?

No le tememos a Cristal, pero sabemos que es complicado. Tenemos que usar nuestras armas para hacer un buen partido.

¿Cuál es tu situación con Ayacucho?

Ahora tengo contrato hasta fin de año, el próximo quedo libre. Estoy en conversaciones con el club, pero también empezaré a escuchar opciones.

¿Te motiva jugar la Copa Libertadores?

Me gustaría quedarme y jugar la Copa, pero eso ya lo ve mi representante.

¿Te parece justo que Alianza se quede en la Liga 1 tras perder la categoría en cancha?

En verdad no me gustaría opinar. Pero me hubiera gustado que Alianza se quede, me puso un poco triste que descienda. Siempre es lindo jugar contra equipos grandes.

¿Te enloquece llegar a la selección?

Lo tomo con calma, pero igual es el sueño de todo jugador. Si algún día me toca estar, voy a dejar todo.

¿Crees que sería más fácil llegar si estas en un equipo grande?

Hoy en día ya miran a todos los equipos, no solo los de Lima. En la Liga 1, cualquier equipo le hace pelea a otro.

